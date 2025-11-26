Monopattino, Italia nella storia ai Mondiali di Sakai: argento per il 15enne Stefano Marzella

"Dato tutto fino all'ultimo"

“È stata prima di tutto una bellissima esperienza - ha raccontato entusiasta e ancora emozionato, Marzella - Devo ringraziare il CT Stefano Viotti e il mio compagno di squadra Luca Polla. Ho lavorato sodo per questa medaglia. La competizione è stata davvero dura, ma ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatto!” Grande soddisfazione anche nelle parole del commissario tecnico, Stefano Viotti, che sottolinea il valore dell’impresa: “Siamo orgogliosissimi che Stefano, a soli 15 anni, sia diventato il primo atleta italiano nella storia del Monopattino Freestyle a conquistare una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali. Un risultato straordinario, che segna un vero punto di svolta per il nostro movimento nazionale – ha sottolineato il CT - L’evento è stato una bomba: atmosfera pazzesca, trick incredibili, livello altissimo. I nostri ragazzi hanno dato tutto, fino all’ultimo secondo”. Il CT ha poi ringraziato l’organizzazione e la Federazione Skate Italia per il supporto, rilanciando gli obiettivi futuri: “Ora lo sguardo è puntato al Paraguay per i World Skate Games 2026 - ha detto - Ci arriviamo carichi, consapevoli delle nostre capacità e con un solo obiettivo: il podio, con la medaglia d’oro nel mirino.”