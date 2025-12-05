Tuttosport.com

L’Oro che racconta la Storia: presentata la nuova maglia Fipav firmata Erreà

Dalla Speranza alla Vittoria: la divisa che celebra il percorso e i trionfi delle Nazionali italiane
3 min
L’Oro che racconta la Storia: presentata la nuova maglia Fipav firmata Erreà

TORINO - Dal primo filo della Speranza, passando per l’Anima, la Passione e la Storia, il percorso delle divise Fipav firmate Erreà hanno raccontato i valori e l’identità delle nostre Nazionali. Oggi questo viaggio trova il suo apice nella quinta divisa: la maglia Oro - Vittoria, nata per celebrare un momento destinato a restare indelebile nella storia del volley italiano e per rendere omaggio alle recenti, straordinarie vittorie Mondiali.

 

 

 

La scelta dell’oro è naturale: è il colore che più di tutti rappresenta il vertice del percorso sportivo, il punto in cui talento, sacrificio e determinazione si trasformano in trionfo. Un colore che qui assume un valore ancora più profondo, quello della gioia condivisa, della forza di un gruppo che non ha mai perso fiducia e dell’orgoglio di un intero movimento.

Realizzata in un intenso oro con dettagli neri e un elegante effetto panneggio, la canotta è completata dal nuovo logo Fipav a sette stelle, che include i recenti trionfi mondiali di Bangkok e Pasay City. Sul retro compaiono, in nero, le due date simbolo: 7/9/25 (Bangkok, femminile) e 28/9/25 (Pasay City, maschile).

 

 

Una scultura di design

Per l’occasione, in collaborazione con Ressentia, startup italiana attiva nel settore sportivo e specializzata nella creazione di sculture cristallizzate, è stato realizzato anche un pezzo unico: una scultura di design, dal forte impatto estetico, al tempo stesso solida e leggerissima, pensata per custodire un profondo valore simbolico ed emotivo. L’opera verrà esposta nelle iniziative che l’azienda promuoverà nel corso del 2026.

Più di una divisa, la maglia Oro – Vittoria è la celebrazione di un percorso, il simbolo di un successo condiviso e un promemoria di ciò che si può raggiungere quando si avanza uniti, con cuore e talento.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

