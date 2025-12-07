Su Dazn torna il Mondiale di freccette

La grande star è Littler
Il quadro internazionale di questa edizione conferma la crescita del movimento: un maggior numero di giocatori, una provenienza più ampia e un livello tecnico che si estende lungo tutto l’arco del torneo.
Il tabellone promette subito grandi scintille: l’inglese Luke Littler, campione in carica e numero uno al mondo, inaugura la sua difesa del titolo affrontando il lituano Darius Labanauskas, già capace di spingersi oltre il previsto nelle edizioni precedenti. Un confronto che porta subito il livello alle stelle e che racconta meglio di qualsiasi parola la pressione che accompagna chi si presenta da campione in carica. Ma la competizione sarà animata anche da molti altri nomi che ormai definiscono l’alta quota del movimento mondiale: Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Gary Anderson. Profili diversi, percorsi differenti, ma tutti in grado di modificare gli equilibri del tabellone con una singola serie perfetta.
Anche la sfida femminile propone incroci che promettono grande tensione agonistica: cinque le donne in gara su tutte Beau Greave, numero uno del mondo del circuito femminile, e Fallon Sherrock. La prima affronterà Daryl Gurney, mentre Fallon si scontrerà con Dave Chisnall, in partite che uniscono carisma e storia recente, perfette per un torneo che, anno dopo anno, continua a evolversi.