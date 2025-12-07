Campionato Italiano Assoluto: trionfano Aurora Tognetti e Giorgio Malan

Il Pentathlon Moderno italiano chiude in bellezza la stagione 2025: Aurora Tognetti (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) hanno trionfato al Campionato Italiano Assoluto “Memorial Valter Magini” , appena terminato al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti . Al termine di un’intensa annata che ha visto l’introduzione definitiva della nuova disciplina a ostacoli, che dopo i Giochi olimpici del 2024 ha sostituito l’equitazione, i pentatleti italiani hanno vissuto un entusiasmante weekend di gare, iniziato venerdì con la prova di scherma al Cpo Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma. Ieri le qualifiche, e oggi il momento clou con i migliori 36 (18 ragazzi e 18 ragazze) che hanno dato vita a due finali avvincenti e combattute in una giornata ricca di emozioni. A inizio gare è stato osservato un momento di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis, scomparso pochi giorni fa all’età di 92 anni. Nella finale femminile Aurora Tognetti è stata protagonista chiudendo con una vittoria un 2025 indimenticabile, iniziato con il titolo italiano Senior e coronato con la splendida medaglia di bronzo conquistata a fine agosto ai Mondiali di Kaunas (a cui si aggiungono l’oro mondiale a squadre e al bronzo europeo a squadre). La 27enne del Centro Sportivo Carabinieri ha tagliato per prima il traguardo terminando con 1441 punti, dopo un’ottima prova a ostacoli (35″55) e un laser run ben gestito. Alle sue spalle due giovanissime e talentuose pentatlete: la 16enne Annachiara Allara (Junior Asti), argento con 1397 punti, e la 17enne di Pordenone Carla Ambroset (Pentanuoto), bronzo con 1375 punti.

“Dopo il finale della stagione internazionale questo è un ottimo punto di ripartenza per la prossima stagione. Sono molto contenta, sono felice che ci siano la mia famiglia e il mio Centro Sportivo, e ringrazio tutti di essere qui. Sono molto soddisfatta di questo 2025 e voglio dedicare questa vittoria a me stessa per l’impegno e la costanza che ci metto sempre. Nel 2026 voglio continuare a migliorare le mie prestazioni“, ha dichiarato emozionata Aurora Tognetti a fine gara. A premiare le pentatlete italiane salite sul podio, il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Gianni Cuneo, Commissario Straordinario della Fipm da luglio 2025 a novembre 2025, e Roberta Cuneo Presidente della Provincia di Rieti e Sindaco del Comune di Fara in Sabina. Nella classifica a squadre femminile primo posto per le atlete dei Carabinieri (A.Tognetti – Lopez – F.Tognetti) con 3992 punti, seconde le ragazze dell’Area 51 (Gelormino-Cassone-Pellegrini) con 3521, terzo posto per Avia Pervia (Canto-Fancelli-Dambruoso) con 3301.

In campo maschile a trionfare è stato ancora lui: Giorgio Malan. Il 25enne delle Fiamme Azzurre, bronzo olimpico nel 2024, dopo la bella vittoria nella terza tappa di World Cup nel maggio scorso in Bulgaria, riparte conquistando il suo terzo titolo italiano Assoluto al termine di una finale perfetta iniziata con una bellissima vittoria nella prova di scherma a eliminazione diretta, gestita al meglio fino al laser run e chiusa con 1522 punti. Alle sue spalle battaglia accesa per il secondo e il terzo gradino del podio: ad avere la meglio è stato Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), medaglia d’argento grazie a una splendida rimonta, dopo essere partito ottavo nel laser run (a 1 minuto dal primo). Bronzo per il 19enne del Centro Sportivo Esercito Denis Agavriloaie, migliore nella prova a ostacoli (26″42).

“Sono molto contento, quest’anno ci sono stati cambiamenti importanti, è cambiato tanto lo sport ma è cambiata per me la prospettiva del pentathlon dopo il risultato del 2024. Questa vittoria è già la conferma che siamo sulla strada giusta e sono contento del lavoro che abbiamo fatto dopo la fine della stagione internazionale. – ha commentato Giorgio Malan – Nel 2026 punto a confermare questo miglioramento e mettere un mattoncino alla volta guardando al 2028 che è il mio obiettivo finale. Dedico questa vittoria al mio staff con il quale lavoro a casa, che mi vuole un gran bene e non è scontato, alla mia famiglia e alla mia ragazza“. A premiare i pentatleti italiani, Luciana Dapretto, moglie di Valter Magini, storico presidente e dirigente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, scomparso a inizio 2021 all’età di 73 anni. Nella classifica a squadre primo posto per le Fiamme Oro (Tromboni-R.Micheli-G.Micheli) con 4579 punti, davanti a Torino (Arroyo-Prandi-Beggio) con 4469 e Junior Asti (Boero-Ascione-Cossutti) a 4371.

“E’ stata una bellissima giornata. Questo è un momento importantissimo ed è una grande responsabilità per me guidare la Fipm. Mi fa piacere vedere tutti questi ragazzi, e il livello che stanno raggiungendo che mi sembra davvero molto importante sia in campo italiano che internazionale. – ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Gabriele Vescio – Gli ostacoli hanno portato grandi stravolgimenti e abbiamo visto che soprattutto nella gara femminile oggi questa prova ha determinato la classifica finale. Sono previsti altri cambiamenti per il Pentathlon Moderno e noi dobbiamo farci trovare pronti. – ha concluso – C’è tanto lavoro da fare“.