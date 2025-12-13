Tuttosport.com
Lorenzo Mattia Berlusconi al primo successo nel pugilato federale

Il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, nipote di Silvio Berlusconi, ha avuto la meglio su Pegorari del team Barge Boxe
2 min
boxe lorenzo mattia berlusconi
Lorenzo Mattia Berlusconi al primo successo nel pugilato federale

TORINO - Esordio vincente per Lorenzo Mattia Berlusconi, che al PalaPagnini passa ufficialmente al pugilato federale e conquista la vittoria nel suo primo match sotto l’egida della Fpi. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha avuto la meglio su Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Dopo i successi nel Kombat Tour Italia – culminati con la cintura e il titolo regionale under 15 nei 50 kg – Berlusconi ha fatto il salto nel contatto pieno nella categoria under 17, 55 kg. Sul ring del palazzetto di Savona, con i genitori sugli spalti, il giovane pugile allenato da Amedeo Marai ha confermato crescita agonistica e personalità.

Un “battesimo” federale riuscito, che accende i riflettori su una promessa della boxe italiana e apre nel migliore dei modi una nuova fase del suo percorso sportivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

