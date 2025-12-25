Italia: lo sport è in salute! Pioggia di euro spesi bene

Un’Italia che vince ma soprattutto un’Italia che sta imparando a fare sport. Sempre di più. E chi pensa che siano proprio i trionfi in svariate discipline ad attirare nuovi adepti commette un errore, almeno a metà. Perché sicuramente lo spirito di emulazione e il sogno di diventare protagonisti può incidere nella sensibilità dei più giovani, ma in realtà due dati fanno pensare che non sia solo così. L’incremento dei 640 mila tesserati in più, di fatto dal post covid, ovvero rispetto al 2023, include una significativa fetta di anziani e l’impennata fa pensare quanto sia entrato nella cultura della popolazione il concetto che muoversi, fare attività, significhi preservare la propria salute. Dunque deve essere letta con positività la fotografia offerta ieri da Sport e Salute in affiancamento all’assegnazione dei fondi deliberati dal Cda per Federazioni ed Enti sportivi. “È il frutto di un percorso avviato nel 2022, un vero cambio di paradigma in cui l’aumento delle persone che praticano attività fisica diventa il motore dello sviluppo dell’intero sistema” spiega in una nota la stessa Sport e Salute. Che prosegue scrivendo “Su questi principi si fonda l’assegnazione dei 344,4 milioni di euro per il 2026. Le risorse destinate al sistema sportivo crescono grazie al meccanismo di autofinanziamento che dal 2019 ha già prodotto negli ultimi anni, nonostante il periodo di Covid, un incremento complessivo del 25%. Un modello virtuoso di economia circolare dello sport, in cui le risorse vengono reinvestite per garantire l’accesso alla pratica sportiva, in progetti ed eventi, generando un ritorno sociale in termini di salute, benessere e inclusione superiore a tre volte il valore iniziale”. Per cercare di indirizzare nella maniera più oggettiva possibile le risorse si è istituito il MaC “Modello algoritmico Contributi, la piattaforma digitale oggettiva e trasparente che, a partire dai dati forniti dagli Organismi Sportivi, misura le performance del sistema e premia chi investe di più nell’attività sportiva, aumenta il numero dei praticanti, ottiene risultati e utilizza in modo efficiente le risorse pubbliche. Si è adottato un sistema che ha scelto di utilizzare modelli gestionali sostenibili e responsabili. Uno sport che misura il proprio valore nella capacità di migliorare la qualità della vita delle persone. Un sistema dinamico, trasparente e responsabile, in cui ogni euro investito diventa salute, inclusione, educazione e futuro”.