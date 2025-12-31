Tuttosport.com
De Sanctis: "Più atleti e impianti. Io per innovare, non per gestire"

"Come nuovo presidente dello sport paralimpico italiano penso che ci sia molto da fare e che in Italia si debba puntare su due grandi obiettivi"
Riccardo Signori
1 min
De Sanctis: "Più atleti e impianti. Io per innovare, non per gestire"

Anche quest’anno sono state cascate di medaglie: atletica, nuoto, ciclismo, scherma ed altri sport. Di tutto un po’, si tratti di campionati mondiali o europei. Gli atleti Paralimpici italiani non tradiscono. Semmai è il Paese a tradirli, dimenticando che servono miglior impiantistica e senso di inclusione. Li rivedremo alle Paralimpiadi invernali, sfide difficili. Intanto che dire di un 2025 intenso che ha registrato, per esempio, 11 medaglie ai mondiali d

