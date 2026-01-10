Tuttosport.com
Teatro dei Campioni, che festa! A Fognini la Croce di San Giorgio

Il conto alla rovescia entra nel vivo: manca sempre meno all’evento con cui la Regione Liguria ha scelto di celebrare la chiusura di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport”
2 min
Teatro dei Campioni, che festa! A Fognini la Croce di San Giorgio

Il conto alla rovescia entra nel vivo: mancano, infatti, solo due giorni a “Teatro dei Campioni”, l’evento con cui la Regione Liguria ha scelto di celebrare la chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”. Lunedì alle 17.30 il teatro Carlo Felice di Genova farà da cornice a grandi campioni dello sport che si alterneranno nel racconto e nella condivisione del proprio percorso, senza tralasciare il loro legame con questo territorio: Xavier Jacobelli e Giorgia Cenni accoglieranno sul palco Gigi Buffon, in dialogo con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, gli olimpionici Stefania Belmondo, Jury Chechi e Antonio Rossi, Marta Bassino e il tennista ligure Fabio Fognini che riceverà dalle mani del presidente della regione Marco Bucci la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Insieme a Bucci, a fare gli onori di casa sul palco anche l’assessore allo Sport Simona Ferro. L’evento, promosso da Regione Liguria, è andato sold out in poche ore. Il modo migliore per celebrare un anno speciale in cui la Liguria è stata non solo teatro di grandi eventi internazionali e nazionali, ma anche modello nella strategia di interventi su impianti, per una cifra pari a 11 milioni di euro, sullo sport giovanile e sull’inclusione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

