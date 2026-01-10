Simona Ferro: "Lo sport è garanzia di crescita. Abbiamo investito 11 milioni per i centri sportivi"

L'intervista

Assessore Simona Ferro, qual è il primo bilancio all’indomani della chiusura di questo 2025 in cui la Liguria è stata Regione Europea dello Sport? "Il titolo di 'Regione Europea dello Sport' che ci è stato conferito rappresentava una grande occasione per tutti noi e siamo felici di vedere i risultati che abbiamo raggiunto. Il focus è sempre stato puntato sui nostri due obiettivi principali, ovvero promuovere la nostra terra attraverso lo sport e valorizzare l’attività fisica come strumento di benessere per tutti i cittadini, senza barriere o distinzioni sulla base dell’età e delle abilità, lasciando un’eredità concreta ai liguri. Credo davvero che ci siamo riusciti. Abbiamo dedicato fondi a progetti per gli anziani tramite il sostegno agli Enti di Promozione Sportiva e promosso lo sport per le persone con disabilità, grazie a specifici punteggi premiali all’interno dei bandi, ospitato grandi eventi di caratura internazionale e dato risalto non solamente ai giovani talenti del nostro panorama sportivo, ma anche alle bellezze paesaggistiche che la nostra terra sa offrire. Tutte queste azioni virtuose sono valse il riconoscimento di 'Best European Region of Sport 2025' da parte di Aces Europe: oggi possiamo dire che la Liguria è cresciuta moltissimo e continua a crescere grazie allo sport, come strumento di benessere, educazione e inclusione".

Quali sono i numeri più significativi che raccontano questo anno? "Nel 2025, solo per citare alcune fra le azioni principali, abbiamo investito la cifra record di 11 milioni di euro, e oltre 25 milioni investiti complessivamente dal 2019, per ammodernare palestre, campi, piscine e infrastrutture. Abbiamo potenziato il progetto Dote Sport, con più di 3 milioni di euro per aiutare le famiglie a basso reddito a sostenere i costi di iscrizione dei figli alle attività sportive, a cui si è aggiunta la nuova misura 'Swim and Go”' 1,9 milioni nel 2025, dedicata all’avviamento alla pratica del nuoto dei giovani dai 3 ai 14 anni, che ha avuto un grande successo con quasi 5.000 domande pervenute. Abbiamo creato 23 nuove aree attrezzate all’aperto in 21 Comuni dislocati su tutto il territorio e valorizzato i talenti con il bando dedicato al Talento Sportivo, con uno stanziamento di 30.000 euro pensato per premiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale".