Simona Ferro: "Lo sport è garanzia di crescita. Abbiamo investito 11 milioni per i centri sportivi"

L'assessore Simona Ferro ha rilasciato un'ampia intervista in cui ha fatto il punto su diversi temi legati allo sport e agli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno, oltre ad aver fatto un bilancio dell'anno appena concluso.
L'intervista
Assessore Simona Ferro, qual è il primo bilancio all’indomani della chiusura di questo 2025 in cui la Liguria è stata Regione Europea dello Sport? "Il titolo di 'Regione Europea dello Sport' che ci è stato conferito rappresentava una grande occasione per tutti noi e siamo felici di vedere i risultati che abbiamo raggiunto. Il focus è sempre stato puntato sui nostri due obiettivi principali, ovvero promuovere la nostra terra attraverso lo sport e valorizzare l’attività fisica come strumento di benessere per tutti i cittadini, senza barriere o distinzioni sulla base dell’età e delle abilità, lasciando un’eredità concreta ai liguri. Credo davvero che ci siamo riusciti. Abbiamo dedicato fondi a progetti per gli anziani tramite il sostegno agli Enti di Promozione Sportiva e promosso lo sport per le persone con disabilità, grazie a specifici punteggi premiali all’interno dei bandi, ospitato grandi eventi di caratura internazionale e dato risalto non solamente ai giovani talenti del nostro panorama sportivo, ma anche alle bellezze paesaggistiche che la nostra terra sa offrire. Tutte queste azioni virtuose sono valse il riconoscimento di 'Best European Region of Sport 2025' da parte di Aces Europe: oggi possiamo dire che la Liguria è cresciuta moltissimo e continua a crescere grazie allo sport, come strumento di benessere, educazione e inclusione".
Quali sono i numeri più significativi che raccontano questo anno? "Nel 2025, solo per citare alcune fra le azioni principali, abbiamo investito la cifra record di 11 milioni di euro, e oltre 25 milioni investiti complessivamente dal 2019, per ammodernare palestre, campi, piscine e infrastrutture. Abbiamo potenziato il progetto Dote Sport, con più di 3 milioni di euro per aiutare le famiglie a basso reddito a sostenere i costi di iscrizione dei figli alle attività sportive, a cui si è aggiunta la nuova misura 'Swim and Go”' 1,9 milioni nel 2025, dedicata all’avviamento alla pratica del nuoto dei giovani dai 3 ai 14 anni, che ha avuto un grande successo con quasi 5.000 domande pervenute. Abbiamo creato 23 nuove aree attrezzate all’aperto in 21 Comuni dislocati su tutto il territorio e valorizzato i talenti con il bando dedicato al Talento Sportivo, con uno stanziamento di 30.000 euro pensato per premiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale".
C’è un intervento che è stato solo rimandato? "Non ci sono stati interventi rimandati nel corso dell’ultimo anno, ma è giusto sottolineare come numerosi progetti legati a impianti e infrastrutture sportive siano stati sviluppati su base triennale e quindi continueranno anche nel prossimo anno, proprio a causa dell’investimento ingente che è stato previsto e della portata dei lavori di riqualificazione e ammodernamento. Per fare un esempio, entro la fine del 2027 la Pro Recco potrà tornare a giocare nella storica piscina di Punta Sant’Anna, completamente rinnovata grazie a investimenti regionali e comunali sostenuti già quest’anno".
Qual è il riscontro più significativo che ha avuto dai liguri sul lavoro svolto in questo anno così speciale? "Abbiamo raccolto molti riscontri positivi da più parti e questo è un aspetto che ci riempie di orgoglio: i cittadini si sono sentiti ampiamente coinvolti nelle iniziative che abbiamo promosso e una risposta forte e diretta è arrivata anche dalle associazioni sportive, da allenatori, dirigenti e famiglie. Infine, non si può non citare il grande apprezzamento giunto dal mondo dello sport paralimpico nei tanti eventi dedicati ad atleti con disabilità".
Qual è stato, a livello personale, il momento più emozionante? "È stato un anno intenso e ricco di momenti emozionanti, ma fra i tanti scelgo la consegna della bandiera di 'Miglior Regione Europea dello Sport' che mi è stata affidata nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, un riconoscimento internazionale davvero prestigioso che mi ha reso ancora più fiera di rappresentare lo sport in Liguria".
Eredità
Qual è l’eredità più importante che questo riconoscimento lascia alla Regione? "Questa esperienza ci lascia in dote un metodo, un modello di lavoro che dovremo seguire anche nei prossimi anni perché ci sono ancora tanti idee e progetti che vogliamo implementare e, come amo ripetere, questo straordinario anno non deve essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza sul quale costruire in futuro un sistema strutturale di politiche a sostegno dello sport".
Un anno che si chiude lunedì con le storie di grandi campioni sul palco del teatro Carlo Felice: come è nata questa idea? "L’evento dal titolo 'Teatro dei Campioni' rappresenta la perfetta conclusione della nostra esperienza come 'Regione Europea dello Sport'. Il 2025 è stato un anno davvero speciale per la Liguria sportiva e volevamo che fosse un evento illustre a chiudere questa avventura, un appuntamento che avverrà in una cornice fantastica e sarà animato dalle testimonianze di ospiti di altissimo livello come Gianluigi Buffon, Fabio Fognini, Jury Chechi, Stefania Belmondo, Marta Bassino e Antonio Rossi. Si prospetta una grande giornata di sport, un momento imperdibile per tanti giovani atleti per vedere e ascoltare dal vivo i loro beniamini".
L'assessore Simona Ferro ha rilasciato un'ampia intervista in cui ha fatto il punto su diversi temi legati allo sport e agli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno, oltre ad aver fatto un bilancio dell'anno appena concluso.
L'intervista
Assessore Simona Ferro, qual è il primo bilancio all’indomani della chiusura di questo 2025 in cui la Liguria è stata Regione Europea dello Sport? "Il titolo di 'Regione Europea dello Sport' che ci è stato conferito rappresentava una grande occasione per tutti noi e siamo felici di vedere i risultati che abbiamo raggiunto. Il focus è sempre stato puntato sui nostri due obiettivi principali, ovvero promuovere la nostra terra attraverso lo sport e valorizzare l’attività fisica come strumento di benessere per tutti i cittadini, senza barriere o distinzioni sulla base dell’età e delle abilità, lasciando un’eredità concreta ai liguri. Credo davvero che ci siamo riusciti. Abbiamo dedicato fondi a progetti per gli anziani tramite il sostegno agli Enti di Promozione Sportiva e promosso lo sport per le persone con disabilità, grazie a specifici punteggi premiali all’interno dei bandi, ospitato grandi eventi di caratura internazionale e dato risalto non solamente ai giovani talenti del nostro panorama sportivo, ma anche alle bellezze paesaggistiche che la nostra terra sa offrire. Tutte queste azioni virtuose sono valse il riconoscimento di 'Best European Region of Sport 2025' da parte di Aces Europe: oggi possiamo dire che la Liguria è cresciuta moltissimo e continua a crescere grazie allo sport, come strumento di benessere, educazione e inclusione".
Quali sono i numeri più significativi che raccontano questo anno? "Nel 2025, solo per citare alcune fra le azioni principali, abbiamo investito la cifra record di 11 milioni di euro, e oltre 25 milioni investiti complessivamente dal 2019, per ammodernare palestre, campi, piscine e infrastrutture. Abbiamo potenziato il progetto Dote Sport, con più di 3 milioni di euro per aiutare le famiglie a basso reddito a sostenere i costi di iscrizione dei figli alle attività sportive, a cui si è aggiunta la nuova misura 'Swim and Go”' 1,9 milioni nel 2025, dedicata all’avviamento alla pratica del nuoto dei giovani dai 3 ai 14 anni, che ha avuto un grande successo con quasi 5.000 domande pervenute. Abbiamo creato 23 nuove aree attrezzate all’aperto in 21 Comuni dislocati su tutto il territorio e valorizzato i talenti con il bando dedicato al Talento Sportivo, con uno stanziamento di 30.000 euro pensato per premiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale".