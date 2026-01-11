Italia Polo Challenge, a Courmayeur trionfo di Fieracavalli su G.H. Royal e Golf

Si è chiusa con il trionfo di Fieracavalli la prima tappa dell’Italia Polo Challenge 2026, disputata a Courmayeur. La squadra veronese, alla sua prima partecipazione al torneo, ha superato 7-5 il Grand Hotel Royal e Golf in una finale intensa e spettacolare. Il francese Clement Delfosse è stato premiato come miglior giocatore, mentre la tedesca Arlett Heinemann, prima donna a guidare un team nell’IPC, ha ricevuto il riconoscimento come migliore “amateur”. Nella finale per il terzo posto Ram ha avuto la meglio su Courmayeur ai rigori per 5-4, dopo un 4-4 nei tempi regolamentari. La finale per il quinto posto ha visto Schafhof E. vincere contro Costa Smeralda (9-3). Durante la finalissima, Fieracavalli ha imposto il proprio ritmo fin dal primo “chukker” con l’argentino Pato Rattagan subito a segno con una tripletta, mentre Patrick Maleitzke ha risposto con una doppietta. La sfida tra i due giocatori è stata il leitmotiv di tutta la partita. Nel terzo chukker Fieracavalli ha allungato sul 6-3, prima della rimonta finale di Grand Hotel Royal e Golf, chiusa con l’ultimo gol di Heinemann. Nella sfida per il terzo posto, grande spettacolo tra Argentina e Francia: Alfredo Bigatti, tra i pochi giocatori al mondo con “handicap 9” e il francese Robert Strom hanno acceso il match tra Ram e Courmayeur, concluso ai rigori. Applausi anche per Therence Cusmano, autore del rigore decisivo per Ram, e per i capitani Fabrizio Facello e Giorgio Cosentino.
Tutto esaurito in tribuna
Il torneo, organizzato da The Chukker Company, ha registrato il tutto esaurito in tribuna, confermando il successo della formula che unisce sport di alto livello, spettacolo e gratuità dell’ingresso. Gli organizzatori Adriano Motta e Pato Rattagan, quest’ultimo anche ideatore del circuito, hanno commentato: “Questo evento è il frutto di un grande lavoro di squadra con sponsor e istituzioni. L’entusiasmo del pubblico e la passione vissuta in questi giorni confermano il valore di un progetto che punta a unire sport di alto livello, incontro e condivisione. Esserci riusciti è per noi la gioia più grande”. Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha dichiarato: “Le emozioni di questa edizione sono state tantissime. Il fair play tra i giocatori rimane l’aspetto più significativo. Questo è il genere di campioni che vogliamo per ispirare i giovani”. Alla premiazione hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e sportive, tra cui Marta Castori, Direttore Generale Centro Servizi Courmayeur; Giulio Grosjacques, assessore regionale al Turismo e Commercio; Giuseppe Argirò, AD Compagnia Valdostana delle Acque; e Giovanna Piccolo, presidente del Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione Italiana Sport Equestri.