Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Staffetta Italia: tavola e fucile fanno sognare

Snowboard senza freni in Austria, Wierer e Vittozzi sfiorano il trionfo nel biathlon al rientro in Germania
Giorgio Pasini
1 min
Staffetta Italia: tavola e fucile fanno sognare© Getty Images

Italia padrona della neve, pronta davvero a mettersi alla tavola dei Giochi Olimpiadi che ospiterà fra poco più di tre settimane. Snowboard e biathlon da sogno, con tante carte da vittoria e il concretizzarsi di tanta abbondanza anche e soprattutto nelle gare a squadre. Le staffette che sono il momento di esaltazione collettiva, figuriamoci a cinque cerchi. Ieri tra Austria e Germania sono arrivati un successo e tre podi in appena due gare. L&rs

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS