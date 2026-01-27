Dazn prende i diritti della Hexagon Cup di Padel

TORINO - Dazn, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, è - per il terzo anno consecutivo - il broadcaster globale della Hexagon Cup, l'innovativo torneo di padel che si svolge dal 28 gennaio al 1° febbraio alla Caja Mágica di Madrid in Spagna. Dazn trasmetterà anche gratuitamente a livello globale, inclusa l’Italia, tutte le partite della terza edizione dell’Hexagon Cup (ad eccezione di Stati Uniti, America Centrale e Meridionale e India). Gli appassionati di padel potranno così seguire ogni incontro — dalle fasi di qualificazione (dal 28 al 31 gennaio) alle finali del 1° febbraio — in diretta e on demand.