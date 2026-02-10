Tuttosport.com
Super Bowl, l'America dell'amore dà uno schiaffo a Trump

A Santa Clara in mostra i valori e le contraddizioni degli Stati Uniti di oggi tra spettacolo, star e un messaggio forte contro l’odio
Enrico Capello
1 min
Super Bowl, l'America dell'amore dà uno schiaffo a Trump© Polaris-KarmaPress-Agenzia Aldo Liverani Sas

Succede al Super Bowl 2026: non solo sport, non solo football, ma paradigma dei valori e delle contraddizioni degli Stati Uniti. Negli Usa di questi tempi grami, polarizzati tra il bene e il male e polverizzati nei loro simboli, anche quelli iconici come la finale NFL, lo scontro del Levis’ Stadium di Santa Clara tra Seattle Seahawks e New England Patriots è passato in secondo piano rispetto alla vera sfida, quella a suon di insulti e provocazioni, tra il presidente Donald Tru

