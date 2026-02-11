Claude Monet Skate Experience: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione"

Mercoledì 17 Febbraio - Ore 11.30 - presso Exhibition Hub - Via Giovanni Ventura n. 15 - MILANO ​ LUCE, MOVIMENTO E RIVOLUZIONE: IL PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE SI FA "IMPRESSIONE" NELLA MILANO OLIMPICA. L’occasione è la Claude Monet Skate Experience, progetto nato dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani Pozzoli, Valentina e Alessia Malerba, che pattineranno tra le proiezioni immersive, rendendo tangibile l'etereo.