Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Claude Monet Skate Experience: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione"

Luce, movimento e rivoluzione nella Milano Olimpica: protagonisti gli atleti della Nazionale Italiana
1 min
Claude Monet Skate Experience: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione"

Mercoledì 17 Febbraio - Ore 11.30 - presso Exhibition Hub - Via Giovanni Ventura n. 15 - MILANO ​ LUCE, MOVIMENTO E RIVOLUZIONE: IL PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE SI FA "IMPRESSIONE" NELLA MILANO OLIMPICA. L’occasione è la Claude Monet Skate Experience, progetto nato dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani Pozzoli, Valentina e Alessia Malerba, che pattineranno tra le proiezioni immersive, rendendo tangibile l'etereo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS