Dazn trasmetterà, anche in modalità gratuita, il campionato del mondo di scacchi freestyle

- Dazn eampliano la propria partnership per la trasmissione del Fide Freestyle Chess World Championship 2026 che sarà disponibile da oggi fino a domenica 15 febbraio, in app su Dazn anche in modalitá gratuita, offrendo agli appassionati di tutto il mondo* una copertura completa. Il torneo, che si terrà a Weissenhaus in Germania, segue la conclusione del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, che ha incoronato il cofondatore Magnusprimo campione assoluto.

Il Freestyle Chess è una variante degli scacchi in cui i pezzi partono da una posizione semi-casuale, impedendo ai giocatori di memorizzare le aperture e richiedendo di definire la strategia di gioco in tempo reale, rendendo ogni partita unica e dinamica. Otto i giocatori che si sfideranno tra tattiche impeccabili: sei qualificati tramite il Grand Slam Tour — Magnus Carlsen, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Arjun Erigaisi e Javokhir Sindarov — a cui si aggiungono Hans Niemann nominato da Freestyle Chess come settimo partecipante, e Nodirbek Abdusattorov che ha conquistato l’ottavo posto vincendo il torneo di qualificazione ufficiale Play-In ospitato da chess.com.