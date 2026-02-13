Dazn trasmetterà, anche in modalità gratuita, il campionato del mondo di scacchi freestyle

Il Freestyle Chess è una variante degli scacchi in cui i pezzi partono da una posizione semi-casuale, impedendo ai giocatori di memorizzare le aperture e richiedendo di definire la strategia di gioco in tempo reale, rendendo ogni partita unica e dinamica. Otto i giocatori che si sfideranno tra tattiche impeccabili: sei qualificati tramite il Grand Slam Tour — Magnus Carlsen, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Arjun Erigaisi e Javokhir Sindarov — a cui si aggiungono Hans Niemann nominato da Freestyle Chess come settimo partecipante, e Nodirbek Abdusattorov che ha conquistato l’ottavo posto vincendo il torneo di qualificazione ufficiale Play-In ospitato da chess.com.
L'evento si aprirà con la fase a gironi di oggi venerdí 13 febbraio, seguita dagli incontri a eliminazione diretta in programma per sabato 14 febbraio e dalla Finale, che si terrà domenica 15 febbraio.
