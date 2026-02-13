L’Hockey inline scende “In pista con il cuore”

Non si tratterà di un semplice match di regular season del campionato femminile. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, avrà un importante scopo benefico: raccogliere fondi per l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, attraverso un'asta solidale, nella giornata mondiale dedicata alle Cardiopatie Congenite (https://www.inpistaconilcuore.it/).

“In pista con il cuore” è soprattutto un’idea di una mamma originaria dell’Altopiano di Asiago, Piera Costa, che con le parole “cuore” e “hockey” convive da tempo. Una mamma-sportiva, pioniera di questa disciplina, grintosa attaccante e anima delle Devil Girls Vicenza, che dal 2018 si è trovata a dover disputare, assieme al figlio Francesco, una partita estremamente complicata dove il cuore è protagonista, da qualsiasi parte la si voglia guardare.

“Prima dell’arrivo di Francesco - racconta Piera - non avevo nessuna conoscenza di ciò che riguardava vivere con un cuore imperfetto fin dalla nascita. Francesco è nato con una cardiopatia congenita importante e prima del previsto; questo ha comportato anni di ospedalizzazione e continue battaglie che, grazie alla sua forza, abbiamo sempre vinto. Questo ti fa cambiare completamente l’idea di vita, ti fa apprezzare ogni giorno la fortuna di poter compiere qualsiasi cosa».

Da tempo Piera Costa stava pensando ad una simile iniziativa che porta con sé una doppia finalità: sensibilizzare sul tema e, contestualmente, raccogliere fondi attraverso un'asta on line delle speciali maglie da gioco prodotte dall’azienda lombarda Hoax Sportswear (con il logo realizzato proprio dalla stessa ideatrice dell’evento che nella vita lavora nell’ambito del settore grafica e comunicazione), indossate poi nel corso della sfida dalle giocatrici.

Oltretutto la società HC Milano ha deciso di raddoppiare l’impegno in favore di “In pista con il cuore” poiché anche la squadra maschile indosserà la speciale maglia in occasione dell’ultimo incontro di regular season del campionato di serie A in programma proprio sabato 14 febbraio. Le maglie dei giocatori del team maschile verranno quindi messe all’asta benefica, assieme a quelle delle colleghe del femminile.

Il ricavato andrà a finanziare l’acquisto dei "cuori in 3D" realizzati dalla Fhas mediante il brand “Reanatomy”, società di Castegnero (VI), e utilizzati nell'ambito del progetto “Aesculapius”, destinato all’addestramento di giovani chirurghi e diretto dal cardiochirurgo vicentino Alessandro Frigiola, presidente dell'Associazione “Bambini cardiopatici nel mondo”. (https://www.bambinicardiopatici.it/cosa-facciamo/progetto-esculapio/)