WWE, svolta storica: ufficiale il primo Premium Live Event in Italia

L’attesa dei fan italiani è finalmente terminata: la WWE ha annunciato ufficialmente che l' Italia ospiterà, per la prima volta in assoluto, un Premium Live Event (PLE). L'evento storico si chiamerà Clash in Italy e si terrà domenica 31 maggio 2026 presso l'Inalpi Arena di Torino . Questa decisione segna un momento di svolta per il mercato italiano, confermando l'importanza del nostro Paese nella strategia globale della federazione di Stamford, che ha scelto il capoluogo piemontese come cuore pulsante del suo imminente tour estivo.

Torino capitale del wrestling: Raw e SmackDown protagoniste

Il weekend torinese non si esaurirà con il solo Premium Live Event. La WWE ha infatti confermato che l'Inalpi Arena farà da cornice anche alla puntata di Monday Night Raw di lunedì 1 giugno 2026. Il tour toccherà in modo massiccio l'Italia anche con Friday Night SmackDown, che sarà trasmesso dall’Unipol Arena di Bologna il 5 giugno. I fan avranno l'opportunità di vedere dal vivo le stelle più celebri della compagnia, tra cui il World Heavyweight Champion CM Punk, l'Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, Cody Rhodes, e campionesse del calibro di Stephanie Vaquer e Jade Cargill.

Biglietti e tappe europee: come partecipare

Il tour europeo del 2026 sarà un viaggio imponente che attraverserà Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. Per gli appassionati che desiderano assicurarsi un posto in prima fila, la registrazione per l'accesso prioritario alle prevendite è già aperta sul sito ufficiale della WWE. Le prevendite inizieranno mercoledì 11 marzo, mentre la vendita generale dei biglietti partirà venerdì 13 marzo. Oltre alle date televisive, il tour includerà spettacolari live show in altre città italiane come Roma e Firenze.

Calendario completo WWE European Summer Tour 2026

Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti annunciati:

Venerdì 29 maggio: Friday Night SmackDown – Olimpic Arena Badalona (Barcellona, Spagna)

Domenica 31 maggio: WWE Premium Live Event – Inalpi Arena (Torino, Italia)

Lunedì 1 giugno: Monday Night Raw – Inalpi Arena (Torino, Italia)

Martedì 2 giugno: Live Show – Zénith de Strasbourg (Strasburgo, Francia)

Mercoledì 3 giugno: Live Show – MEO Arena (Lisbona, Portogallo)

Giovedì 4 giugno: Live Show – Palacio Vistalegre (Madrid, Spagna)

Venerdì 5 giugno: Friday Night SmackDown – Unipol Arena (Bologna, Italia)

Sabato 6 giugno: Live Show – Palazzo dello Sport (Roma, Italia)

Domenica 7 giugno: Live Show – Nelson Mandela Forum (Firenze, Italia)

Lunedì 8 giugno: Monday Night Raw – Accor Arena (Parigi, Francia)

Lunedì 22 giugno: Monday Night Raw – O2 Arena (Londra, Regno Unito)