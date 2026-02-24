Rudy Ghiara. L'Italia del surf porta un nome ed un cognome, ovvero quelli del surfista 26enne ligure. L'atleta azzurro è tra i pochi del nostro Paese ad affrontare le onde giganti con tecnica e coraggio. L'ambiente pervaso da surfer principalente hawaiani, portoghesi e brasiliani, ha conosciuto anche il volto di Rudy Ghiara, che con orgoglio rappresenta il nostro paese in mezzo all'oceano. Originario di Varazze - comune italiano della provincia di Savona in Liguria -, ha fatto ritorno proprio nei giorni scorsi al suo piccolo paesino. «Qui – ha affermato Ghiara – negli ultimi trenta giorni il mare non ha dato tregua. Un mese pieno di onde, di sessioni lunghe e intense. Per chi viene da questo angolo di mare, allenarsi a casa propria ha un significato particolare: è il punto di partenza di tutto. Varazze resta casa. È il luogo dove tutto è iniziato con il surf e dove continuo a tornare per ricordarmi chi sono».