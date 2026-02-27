Dall'argento a Milano-Cortina ai palleggi con Del Piero: l'avete riconosciuta?

Dorothea Wierer e Alex Del Piero : sicuramente non una coppia che ci si aspetta di vedere. Invece la l'ex biatleta - dodici medaglie mondiali complessive di cui quattro ori e un argento olimpico conquistato nella staffetta mista a Milano-Cortina - è apparsa su Instagram in compagnia della leggenda bianconera per cimentarsi in una prova di palleggi, che secondo l'ex giocatore della Juve, la Wierer ha superato a pieni voti.

Del Piero e il messaggio per Dorothea

I due sono apparsi insieme per partecipare a un'iniziativa di una nota marca di abbigliamento sportivo. Entrambi hanno terminato ormai le loro carriere sportive: l'ex biatleta di Brunico aveva annunciato che i Giochi Invernali in Italia sarebbero stati gli ultimi a cui avrebbe preso parte e cosiì è stato. Nel video la Wierer riesce a compiere cinque palleggi e Del Piero sembra soddisfatto, tanto che nei commenti risponde: "Prova paleggi superata a pieni voti! Grande Doro!".

Il legame tra Del Piero e la Wierer

Anche se sembrano non avere nulla in comune, in realtà il filo conduttore tra la quattro volte campionessa del mondo di Biathlon e l'ex numero 10 della Juventus è nella famiglia. La figlia di Del Piero infatti porta lo stesso nome della Wierer: Dorothea. La figlia d'arte ha però scelto di intraprendere la stessa carriera del padre, entrando a far parte del settore giovanile della Juventus femminile. Al momento Dorotea Del Piero gioca nell'under17 della Juventus Women, con cui ha realizzato una doppietta nel giorno del suo compleanno, sotto gli occhi emozionati di papà Alex.