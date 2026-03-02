Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Kings League Lottomatica.Sport Italy torna su Dazn

L'edizione italiana del torneo ideato da Piqué visibile sull'app anche in modalità free
1 min
DaznPiquèToni
La Kings League Lottomatica.Sport Italy torna su Dazn

Su Dazn sono già caldi i motori per la Kings League Lottomatica.sport Italy. L’edizione italiana del torneo calcistico ideato da Gerard Piqué ha preso il via e sarà visibile su Dazn anche in modalità free. Le 12 squadre, capitanate da personaggi dello spettacolo come Fedez e Diletta Leotta, figure del calcio nazionale e internazionale come Luca Toni e Bobo Vieri e top streamer come Blur e Marzaa, si sfideranno in un campionato di 11 giornate senza esclusione di colpi. Tra gli atleti che scenderanno in campo anche volti celebri del calcio nostrano, come Spizzi, pseudonimo del meglio noto Alessandro Florenzi, e Davide Moscardelli, che vestiranno la maglia dei BigBro di Moonryde. Gli appassionati di calcio, spettacolo e format sportivi innovativi potranno seguire la Kings League Lottomatica.sport Italy su Dazn ogni lunedì. Doppio appuntamento per la settimana del 23 marzo quando la Fonzies Arena di Cologno Monzese vedrà gli atleti in campo lunedì e mercoledì.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS