La Kings League Lottomatica.Sport Italy torna su Dazn

Su Dazn sono già caldi i motori per la Kings League Lottomatica.sport Italy. L’edizione italiana del torneo calcistico ideato da Gerard Piqué ha preso il via e sarà visibile su Dazn anche in modalità free. Le 12 squadre, capitanate da personaggi dello spettacolo come Fedez e Diletta Leotta, figure del calcio nazionale e internazionale come Luca Toni e Bobo Vieri e top streamer come Blur e Marzaa, si sfideranno in un campionato di 11 giornate senza esclusione di colpi. Tra gli atleti che scenderanno in campo anche volti celebri del calcio nostrano, come Spizzi, pseudonimo del meglio noto Alessandro Florenzi, e Davide Moscardelli, che vestiranno la maglia dei BigBro di Moonryde. Gli appassionati di calcio, spettacolo e format sportivi innovativi potranno seguire la Kings League Lottomatica.sport Italy su Dazn ogni lunedì. Doppio appuntamento per la settimana del 23 marzo quando la Fonzies Arena di Cologno Monzese vedrà gli atleti in campo lunedì e mercoledì.