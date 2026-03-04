Pink Run: a Padova si corre per beneficenza  

Pink Run e il ricavato

- Torna in primavera l’appuntamento con la, la manifestazione sportiva riservata alle donne che ogni anno coinvolge migliaia di partecipanti in maglietta rosa da tutta Italia unite dalla dimensione collettiva, festosa e solidale dell’evento. Giunta alla diciassettesima edizione, la manifestazione si terrà acon iscrizioni online aperte a partire dall’8 marzo sul sito www.pinkrun.it. La Pink Run, aperta a tutte e affrontabile sia correndo che camminando, si svilupperà su un percorso di 8 chilometri con partenza in Prato della Valle e vedrà come soggetto beneficiario dell’edizione 2026 l’Associazione Braccio di Ferro, realtà da anni impegnata nel sostegno alle cure palliative pediatriche e alle famiglie dei piccoli pazienti dell’Hospice Pediatrico di Padova.

In particolare, parte del ricavato della corsa permetterà di dare vita e copertura completa a un progetto dedicato allo studio e alla valutazione del sonno nei bambini seguiti dalle cure palliative pediatriche, un ambito ancora poco esplorato ma cruciale per la qualità della vita dei piccoli pazienti e dei loro caregiver. Il progetto, intitolato “Valutazione oggettiva del sonno nelle cure palliative pediatriche: il contributo dell’actigrafia” mira infatti a migliorare la conoscenza e la gestione dei disturbi del sonno attraverso strumenti di monitoraggio non invasivi e nasce dalla consapevolezza che oltre la metà dei bambini in cure palliative presenta disturbi del sonno, con ricadute importanti su dolore, benessere, umore ed energia. Dato che le metodologie tradizionali di analisi del sonno risultano spesso invasive o impraticabili in una popolazione così fragile, il progetto introduce l’uso dell’actigrafia, una tecnologia non invasiva, indossabile e adatta al contesto domiciliare o dell’hospice, che consente di monitorare in modo continuativo il ciclo sonno–veglia senza interferire con la quotidianità del bambino. Oltre all’attività di studio e raccolta dati, il finanziamento consentirà anche l’acquisto di 6 dispositivi di actigrafia, che resteranno a disposizione dell’Hospice Pediatrico e dell’équipe clinica per il monitoraggio del sonno, contribuendo a una presa in carico sempre più personalizzata e centrata sulla persona.



Pink Run 2026 è organizzata con il supporto del Comune di Padova – Assessorato allo Sport e con il contributo di Quellogiusto, Octopus Energy, Fidia Farmaceutici, Despar, Caddy’s, L’Isola dei Tesori, Beauty Star, Ceccato Automobili e Despar, con Radio Piterpan in qualità di media partner. Ulteriori informazioni sul programma della giornata, sulle modalità di partecipazione e sugli sviluppi della rete di partner saranno diffuse attraverso i canali ufficiali della manifestazione.