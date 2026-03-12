Tuttosport.com
Darts: su Pluto TV arriva l’International Pairs 3

La terza edizione del torneo di freccette organizzato da Modus Super Series sarà trasmessa dalla piattaforma di streaming gratuita di Paramount
1 min
DartsFreccettepluto
Nuovo appuntamento in free per gli amanti delle darts: dal 20 al 25 aprile le freccette tornano su Pluto TV, la piattaforma streaming gratuita di Paramount, con l’International Pairs 3, il torneo organizzato da Modus Super Series. La terza edizione del torneo riunirà ancora una volta coppie di giocatori provenienti da 12 nazioni in giro per il mondo. Con una copertura 24 ore su 24, Pluto TV e Modus Super Series garantiranno la visione del torneo dalla fase a gironi fino all’attesa finale di sabato 25 aprile. International Pairs 3 è la terza edizione dell’unico torneo dedicato alle coppie nel calendario della Modus Super Series. Il torneo include giocatori affermati, tra cui campioni del mondo Bdo e Wdf, ex possessori di Pdc Tour Card e la pioniera Fallon Sherrock, la prima donna a vincere una partita al Pdc World Darts Championship e la prima a realizzare un 9-darter televisivo. Tifosi e appassionati potranno seguire l’International Pairs 3 in diretta e in esclusiva sul canale Modus Super Series Darts di Pluto TV dal 20 al 25 aprile ed emozionarsi con le gesta di Belgio, Paesi Bassi, Kenya, Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Croazia (al debutto), Irlanda del Nord, Germania, Canada e Stati Uniti, ciascuna con i propri talenti.

Tutte le news di Altri Sport

