WWE, Torino capitale mondiale del wrestling: Chelsea Green annuncia sorprese

TORINO – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato . Il prossimo 31 maggio, Torino non sarà solo la capitale sabauda, ma il centro gravitazionale dell’universo WWE. Per la prima volta nella storia, l'Italia, e la Regione Piemonte in particolare, ospiterà un Premium Live Event (PLE), segnando un punto di non ritorno per il movimento del wrestling nel nostro Paese. A guidare la carica verso l’appuntamento di Torino è Chelsea Green , una delle atlete più popolari del roster, che in un’intervista esclusiva ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno in Italia: "Il pubblico europeo è incredibile, la vostra cultura è radicata nello sport e nel cameratismo. Si sente quell'energia sul ring: i fan cantano per tre ore di fila. Esibirsi davanti a una folla a cui importa davvero così tanto è la sensazione più bella per un wrestler."

Un omaggio tricolore sotto la Mole

Per un evento di questa portata, Chelsea Green non ha intenzione di passare inosservata. Nota per essere l'icona fashion della federazione, la lottatrice ha rivelato di avere in serbo un tributo speciale per la tappa torinese: "Ho circa 20 set di abbigliamento pronti, e alcuni richiamano i colori della bandiera italiana. L’Italia è la terra dell’alta moda e sto pensando a qualcosa di speciale, magari un look 'Milan-inspired' per onorare il vostro stile unico."

Il debutto nell'era Netflix

L'evento di Torino sarà anche il primo grande banco di prova per il nuovo modello distributivo: dal 1° aprile, infatti, la WWE sbarcherà integralmente su Netflix. "Sarà tutto più semplice per i fan", commenta Chelsea. "Avere Raw, SmackDown, NXT e i PLE in un unico posto cambierà le regole del gioco. E iniziare questo percorso con WrestleMania per poi arrivare a Torino è una combinazione perfetta."

Se Chelsea fosse "General Manager" per una notte

Interpellata su come gestirebbe lo show di Torino se avesse i poteri da General Manager, la Green non ha dubbi: la serata dovrebbe appartenere alle donne. "La mia prima mossa? Mettere quante più donne possibile nella card. Vorrei rimescolare le gerarchie, vedere le 'top girl' affrontare le nuove leve. E darei tutto lo spazio possibile al titolo degli Stati Uniti. Chi se ne frega dei ragazzi? Io tifo per le ragazze!". Con una card che si preannuncia stellare e la spinta di una superstar come Chelsea Green, il 31 maggio si preannuncia come una notte destinata a rimanere scolpita nella memoria degli appassionati italiani. Torino è pronta a fare la storia e i biglietti sono già in vendita su wwe.com/events.