Puglia Regione Europea dello Sport,  il presidente Decaro: "Sarà un anno di crescita e coesione"

La Regione Puglia consolida il proprio ruolo nel panorama sportivo nazionale ed europeo con il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026. Una stagione ricca di eventi sportivi di caratura internazionale, inaugurata questa mattina al teatro Kursaal di Bari. Sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, il presidente CIP Puglia Gianni Romito, il presidente regionale del CONI Angelo Giliberto, il coordinatore regionale Sport e Salute Puglia Luca Balasco, la presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio e il presidente ACES Europe Vincenzo Lupattelli.

Le parole di Decaro

Tra le novità annunciate nel corso della cerimonia, l’organizzazione del Trofeo Coni per la prima volta in Puglia, evento che coinvolgerà 4500 persone tra atleti, accompagnatori e federazioni. E dopo 38 anni, ritorna il Trofeo delle Regioni, uno dei più grandi appuntamenti calcistici a livello nazionale dedicato agli under 19. “Sono orgoglioso di presentare la Puglia come Regione Europea dello Sport, in un anno particolare per la nostra Regione, perché ospiteremo anche i Giochi del Mediterraneo. Per noi lo sport non è soltanto competizione, è uno spettacolo e un’opportunità di crescita personale, di coesione sociale e salute pubblica. Colgo l’occasione anche per annunciare un nuovo bando da 3 milioni di euro per rendere lo sport anche un attrattore turistico. Nella nostra Regione l’11% del turismo è legato anche agli eventi sportivi, quindi pubblichiamo un bando per l’organizzazione di manifestazioni che ci aiuteranno anche a far conoscere il nostro territorio già dai prossimi mesi” ha commentato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Le altre reazioni

“Ringraziamo Aces Europe per questo importante riconoscimento alla Regione Puglia, segno che negli ultimi anni abbiamo fatto bene ma che soprattutto la programmazione del 2026 è molto apprezzata a livello europeo. Investiamo 10 milioni di euro in una serie di attività che riguarderanno grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale, ma guardiamo oltre. Alle scuole, ad esempio, con un nuovo progetto, Sport, scuola ed inclusione, e a tutto il mondo delle persone con disabilità, attraverso misure che riguarderanno il finanziamento di importanti iniziative di inclusione” è il commento dell’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili. “I pugliesi amano fare sport e lo sport significa tanto, porta benessere psicofisico e socializzazione, significa anche educazione, perché tira fuori i ragazzi da circuiti devianti. È un’opportunità per tutti quanti, anche per i comuni, ma anche un punto di partenza. Un’occasione per rigenerare gli impianti e riqualificarli, soprattutto nelle aree più interne della Regione che esprimono un grandissimo potenziale in termini di sviluppo di attività sportive e di promozione dello sport” ha dichiarato la presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio. “Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026 conferma l’impegno della Puglia nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, salute e crescita delle comunità. Un programma ambizioso che valorizza il ruolo dello sport nello sviluppo del territorio.” ha dichiarato Vincenzo Lupattelli, Vice Presidente ACES.

Gli investimenti

Durante la cerimonia sono state presentate le principali misure previste nell’ambito di Puglia Regione Europea dello Sport, con 8 milioni stanziati solo per il 2026. Oltre alla già citata call dedicata ai grandi eventi sportivi ad alto impatto mediatico e turistico, sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per il cofinanziamento di ulteriori grandi eventi sportivi, 450 mila euro per manifestazioni sportive sul territorio regionale, 600 mila euro per progetti sportivi e campi estivi rivolti soprattutto a giovani e persone con disabilità, 120 mila euro per il programma “Correre in Puglia” dedicato alle gare di corsa su strada, trail e montagna. Previsti anche contributi per attrezzature sportive, sostegno agli atleti con disabilità, trasferte sportive ed eccellenze sportive. Accanto agli interventi di sostegno alle attività sportive, la Regione ha programmato un importante piano di investimenti sull’impiantistica sportiva per il periodo 2026-2030, pari a circa ulteriori 88 milioni di euro complessivi, tra fondi regionali, programmazione europea e Fondo Sviluppo e Coesione, destinati alla realizzazione e al potenziamento di strutture sportive pubbliche e inclusive