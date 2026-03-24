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Roccati, lo sci oltre il potenziale dell'uomo

L’imprenditore italo-tedesco con una lesione midollare completa scia da solo e in piedi per 100 metri: "Dopo anni ho provato la libertà"
Enrico Capello
1 min
Roccati, lo sci oltre il potenziale dell'uomo© ANSA

Non chiamiamolo miracolo. Non è un evento paranormale, ma l’unione di ingegno umano, perseveranza, scienza e sport. A Folgaria, sabato scorso è successo qualcosa mai accaduto prima: Michel Roccati, atleta paraplegico con lesione midollare completa, ha sciato in piedi in autonomia per 100 metri, diventando il primo uomo al mondo a riuscirci con questo tipo di disabilità. In precedenza era stato la prima persona paraplegica completa a riguadagnare la

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