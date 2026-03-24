Roccati, lo sci oltre il potenziale dell'uomo

Non chiamiamolo miracolo. Non è un evento paranormale, ma l’unione di ingegno umano, perseveranza, scienza e sport. A Folgaria, sabato scorso è successo qualcosa mai accaduto prima: Michel Roccati, atleta paraplegico con lesione midollare completa, ha sciato in piedi in autonomia per 100 metri, diventando il primo uomo al mondo a riuscirci con questo tipo di disabilità. In precedenza era stato la prima persona paraplegica completa a riguadagnare la