Lo sport mondiale vola con Dazn ‘Inflight and Onboard’

Il progetto si sviluppa in un contesto di costante evoluzione della connettività a bordo, dove Internet e velocità stanno registrando progressi significativi sia nel settore aeronautico sia in quello marittimo, creando le condizioni ideali per offrire esperienze premium di sport live. La piattaforma tecnologica globale di Dazn, progettata specificamente per lo sport, insieme alle relazioni consolidate con detentori di diritti, competizioni e partner internazionali, rappresenta un elemento chiave per rendere l’offerta ‘’Inflight and Onboard’’ solida e competitiva per i tifosi di tutto il mondo che non vogliono perdersi nemmeno un istante del grande sport.

- Dazn annuncia l’avvio di una fase di sperimentazione volta a portare lo sport live oltre i confini tradizionali: Aviv, presidente delle partnership di Dazn, guiderà l’iniziativa che estenderà l’esperienza con Dazn ai viaggi in aereo e via mare. Il nuovo servizio di Dazn ‘’Inflight and Onboard’’ offrirà ai tifosi in viaggio la possibilità di accedere a contenuti sportivi in diretta sia a bordo di aerei sia su navi, ampliando la presenza della piattaforma oltre i 200 mercati già coperti a livello globale. L’iniziativa consentirà ai partner di Dazn di raggiungere pubblici finora non ancora accessibili, intercettando gli utenti durante viaggi e spostamenti.

Shay Segev, ceo di Dazn Group, ha dichiarato: “La tecnologia sta aprendo opportunità senza precedenti per rivoluzionare il modo in cui i tifosi seguono gli sport che amano. Dazn è in prima linea in questa trasformazione, collaborando con partner in tutto l’ecosistema sportivo per costruire il futuro dell’intrattenimento sportivo. Dazn Inflight è una proposta entusiasmante, pensata per rendere le partite in diretta davvero imperdibili, e non vediamo l’ora di portarla ai viaggiatori, durante i loro spostamenti in aereo e in nave".

Aviv Giladi, presidente delle partnership di Dazn, ha dichiarato: “Solo pochi anni fa, anche solo immaginare di guardare una finale di coppa in diretta durante un volo sarebbe stato impensabile. Oggi annunciamo che questa possibilità sta prendendo forma, con i primi sviluppi attesi prossimamente. Non vediamo l’ora di portare tutta l’emozione dello sport in diretta ai tifosi, ovunque si trovino”.