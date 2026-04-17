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Campionato Italiano Junior: occhi puntati su Roma e Montelibretti, in gara 63 atleti  

Il secondo appuntamento del calendario 2026 assegnerà i titoli nazionali
2 min
Campionato Italiano Junior di Pentathlon Moderno
Campionato Italiano Junior: occhi puntati su Roma e Montelibretti, in gara 63 atleti   © Diego Montano/Deepbluemedia

Tutto pronto, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM) per il secondo appuntamento del calendario 2026 che assegnerà i titoli italiani. Più di 60 pentatleti parteciperanno, nel fine settimana, al Campionato Italiano Junior di Pentathlon Moderno, in programma da oggi a domenica 19 aprile 2026. Saranno 63, complessivamente, gli atleti partecipanti (35 ragazzi e 28 ragazze), guidati dai due campioni in carica Denis Agavriloaie (Esercito) e Annachiara Allara (Junior Asti).

Il programma completo

Le gare prenderanno il via questa mattina, venerdì 16 aprile 2026, con il Ranking Round di scherma in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma: alle 12:30 scatterà la gara maschile, mentre alle 16:00 prenderà il via la prova femminile. Sabato 17 aprile ci si sposterà al Cpo di Montelibretti per le qualifiche: al via alle 9:50 con la prova a ostacoli, seguita da nuoto e laser run. Domenica 18 aprile, infine, sempre a Montelibretti, si svolgeranno la finale femminile (10:10) e la finale femminile (13:40), con le prove di scherma (eliminazione diretta), ostacoli, nuoto e laser run. Le finali di domenica saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fipm.

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