WrestleMania 42 Night 1: Rhodes resiste a Orton, ritorni e colpi di scena a Las Vegas  

La prima notte di WrestleMania 42 (trasmessa in Italia live su Netflix, così come la accadrà stanotte per la Night 2), all’Allegiant Stadium di Las Vegas, ha offerto spettacolo e controversie, con un main event destinato a far discutere. Cody Rhodes ha difeso con successo l’Undisputed WWE Championship contro Randy Orton, al termine di una battaglia intensa, segnata da sangue, colpi proibiti e interferenze.

Il match, costruito su quasi vent’anni di storia tra allievo e mentore, sembrava destinato a entrare tra i grandi classici. Tuttavia, la presenza di elementi esterni e alcune scelte narrative controverse hanno confuso il finale. Rhodes è riuscito comunque a chiudere con la Cross Rhodes decisiva, ma nel post-match Orton ha colpito il campione con la cintura e il suo devastante punt kick, lasciandolo a terra in una scena carica di tensione.

Ritorni, titoli e interferenze: una notte imprevedibile

Tra i momenti più emozionanti della serata spicca il ritorno di Paige, che ha disputato il suo primo match in WWE dopo otto anni, conquistando subito i titoli di coppia femminili insieme a Brie Bella. Un ritorno accolto con entusiasmo dal pubblico, capace di dare nuova linfa alla divisione.

Non sono mancate sorprese anche nelle altre sfide titolate. Becky Lynch ha strappato il titolo intercontinentale femminile ad AJ Lee, sfruttando scorrettezze e opportunismo. Nel match per il titolo mondiale femminile, invece, Liv Morgan ha avuto la meglio su Stephanie Vaquer grazie all’intervento del Judgment Day, ribaltando un incontro che sembrava sotto controllo della campionessa.

Sul piano tecnico, uno dei match migliori della serata è stato quello tra Gunther e Seth Rollins, deciso dall’interferenza di Bron Breakker, che ha permesso a Gunther di chiudere per sottomissione. Un finale che apre nuovi scenari in vista della seconda notte.

Violenza, spettacolo e momenti virali

WrestleMania non è stata solo titoli e ritorni, ma anche spettacolo puro e momenti virali. L’incontro senza sanzioni tra Jacob Fatu e Drew McIntyre ha regalato una battaglia brutale tra sedie, tavoli e colpi durissimi, conclusa con la vittoria di Fatu dopo un moonsault devastante.

Spazio anche all’intrattenimento con il match che ha coinvolto Logan Paul e lo streamer iShowSpeed, tra spot spettacolari e caos generale. A spuntarla sono stati LA Knight e gli Usos, ma il momento più condiviso è stato il volo finale di iShowSpeed su Logan Paul attraverso il tavolo.

La Night 1 si chiude così tra luci e ombre, lasciando in sospeso diverse storyline e aumentando l’attesa per la seconda serata.

Risultati WrestleMania 42 Night 1

Cody Rhodes b. Randy Orton – mantiene l’Undisputed WWE Championship

Liv Morgan b. Stephanie Vaquer – nuova Women’s World Champion

Gunther b. Seth Rollins – sottomissione (con interferenza di Bron Breakker)

Becky Lynch b. AJ Lee – nuova Women’s Intercontinental Champion

Paige & Brie Bella b. The Irresistible Forces, Bliss & Flair, Bayley & Valkyria – nuove Women’s Tag Team Champions

Jacob Fatu b. Drew McIntyre – match senza sanzioni

LA Knight & The Usos b. The Vision & iShowSpeed – vittoria per schienamento