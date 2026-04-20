WrestleMania 42 Night 2: Reigns conquista il titolo, Lesnar saluta e la WWE cambia volto

La seconda notte di WrestleMania 42 ha avuto un finale all’altezza della sua storia. Nel main event, Roman Reigns ha superato CM Punk al termine di un confronto intenso, fisico e carico di tensione.

I due si sono spinti oltre ogni limite, tra sequenze durissime e ribaltamenti continui. Punk ha sfiorato più volte il colpo decisivo, ma nel momento chiave è mancata la lucidità. Reigns ha colto l’occasione, chiudendo con una spear che gli ha restituito il titolo mondiale. Un trionfo diverso dai precedenti, arrivato senza l’appoggio della Bloodline, segno di un campione più solido e autonomo.

Il sipario su Lesnar, spazio ai nuovi protagonisti

La notte si è aperta con un momento destinato a lasciare il segno: Brock Lesnar ha simbolicamente detto addio al ring dopo la sconfitta contro Oba Femi. Il giovane talento ha resistito all’impatto del “Beast” e ha chiuso con autorità, prendendosi una vittoria che sa di consacrazione.

Tra le novità più rilevanti anche il successo di Trick Williams, che ha conquistato il titolo degli Stati Uniti contro Sami Zayn. Una vittoria arrivata anche grazie a fattori esterni, ma che conferma la crescita di una nuova generazione pronta a imporsi.

Titoli ribaltati e spettacolo senza freni

WrestleMania ha confermato la sua natura imprevedibile anche nelle altre sfide titolate. Rhea Ripley ha piegato Jade Cargill in un match intenso, tornando al vertice della divisione femminile.

Grande spettacolo nel ladder match per il titolo intercontinentale, dove Penta è riuscito a difendere la cintura in una sfida caotica e ricca di spot spettacolari. Vittoria anche per Finn Balor, che nei panni del “Demon” ha superato Dominik Mysterio in uno scontro violento e senza regole.

Tra momenti epici e passaggi simbolici, la Night 2 ha chiuso WrestleMania 42, trasmessa per la prima volta in esclusiva su Netflix (le intere due serate sono recuperabili sulla piattaforma), lasciando una certezza: la WWE ha voltato pagina.

Risultati WrestleMania 42 Night 2