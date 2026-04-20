Campionato Italiano Junior: Annachiara Allara e Denis Agavriloaie centrano il bis

Tre intense giornate di gare, tra importanti conferme e novità interessanti hanno caratterizzato il Campionato Italiano Junior 2026 di Pentathlon Moderno, appena terminato presso il Centro il Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM). A confermarsi sono stati i campioni in carica Annachiara Allara (Junior Asti) e Denis Agavriloaie (Esercito) che hanno bissato il successo del 2025, laureandosi campioni italiani di categoria anche nel 2026 in una giornata ricca di emozioni e dalle temperature già estive.

Molti degli atleti junior presenti hanno gareggiato per la prima volta in una competizione ufficiale con le due novità introdotte a inizio anno in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: la distanza del nuoto, passata da 200m a 100m, e la quinta serie di tiro nel laser run. In una gara che l’ha vista protagonista anche in qualifica, Annachiara Allara si è presa il titolo nazionale con 1427 punti, precedendo al traguardo Teresa Gioia (Aeronautica Militare) e Sara Beggio (Torino). La 17enne astigiana, partita con il pettorale numero 4 con 18 secondi di handicap, ha dominato nel laser run (prima in 12:08.10). “Sono riuscita a bissare il titolo italiano junior e sono felicissima. Finalmente una gara in cui mi sono sentita di nuovo me stessa e sono davvero contenta. So che il lavoro non è ancora finito, quindi non vedo l’ora di continuare e vedere dove posso arrivare”, ha commentato la Allara a fine gara. Bella conferma per Teresa Gioia che torna sul podio junior, dopo l’argento del 2024, grazie a una competizione ben gestita iniziata con un’ottima scherma e conclusa con 1401 punti. Protagonista di una gara in crescendo Sara Beggio: la 17enne torinese, oltre a confermarsi negli ostacoli, suo punto di forza, ha affrontato con maturità l’intera competizione, conquistando un preziosissimo bronzo (1398 punti).

Nella gara maschile, al termine di un avvincente testa a testa in tutte le prove tra due “veterani” della categoria, Denis Agavriloaie ha confermato il titolo italiano precedendo al traguardo Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). Il 19enne dell’Esercito ha vinto la prova di scherma ed è stato il migliore nel laser run, vincendo con 1600 punti. Bovenzi, primo negli ostacoli e nel nuoto, ha tagliato il traguardo in seconda posizione con 1558 punti. Terzo gradino del podio per il giovanissimo pentatleta delle Fiamme Oro, Leonardo Caccia, classe 2009, che è riuscito a confermarsi dopo un’ottima qualifica, chiudendo terzo con 1535 punti. “E’ stata una bella gara per me, dopo aver vinto il torneo di scherma, fatto una buona prova negli ostacoli e il mio tempo a nuoto. Nel laser run avendo sparato bene sono riuscito a gestire tutta la gara. Sono molto contento di questo risultato e punto a fare sempre meglio nelle prossime gare“, ha detto a caldo il vincitore Agavriloaie.

“La categoria Junior è molto importante perché è di passaggio tra le categorie giovanili e le assolute, e avere dei ragazzi che cominciano a gareggiare a un certo livello è fondamentale per poi trovare degli atleti che possono iniziare a competere anche in Coppa del Mondo. – ha commentato il Presidente della Fipm Gabriele Vescio – Sono un esempio Teresa Gioia, Denis Agavriloaie, Matteo Bovenzi che hanno iniziato o gareggiano già da tempo in Coppa del Mondo, quindi

hanno un livello prestazionale e una formazione maggiore portando esperienza a tutto il movimento. Per i ragazzi più giovani confrontarsi con loro rappresenta un momento importante per la loro crescita individuale. Oggi – ha proseguito Vescio – mi ha fatto molto piacere constatare la crescita di giovani che ancora non sono nella categorie junior e vederli salire sul podio, come Sara Beggio e Leonardo Caccia, senza citare Annachiara Allara che ha ormai già dimostrato il suo valore a livello assoluto. Mi fa piacere che ci siano anche altri ragazzi che vengono dalle categorie più giovani che stanno spingendo e danno fino da torcere ai ragazzi più esperti“.

Sul podio a squadre femminile primo posto per le ragazze dell’Area 51 (Gelormino-Cassone-Pellegrini) con 3906

punti, davanti alle modenesi dell’Avia Pervia (Ibba-Canto-Montagnani) a 3821 e alle atlete della società Flaminio (Tuccimei M.-Piglionico-Manfredonia) a 2875. Nella classifica a squadre maschile primo posto per Torino (Beggio-Prandi-Cardamone) con 4430 punti, davanti all’Athlion Roma (Tuccimei-Vari Emanuele-Vari Edoardo) con 4386 e alle Fiamme Oro (Caccia-Forciniti-D’Albenzio) con 4445.

Prossimo appuntamento con il calendario gare nazionali tra due settimane, a Modena, con il Trofeo Nazionale U19-U15. In quell’occasione si svolgeranno anche due importanti manifestazioni di Parapentathlon.