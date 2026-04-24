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Scacchi, a Darfo Boario Terme le finali del campionato italiano a squadre master e femminile

Appuntamento dal 24 al 30 aprile: le partite sono aperte al pubblico e saranno trasmesse in diretta streaming
1 min
Scacchi, a Darfo Boario Terme le finali del campionato italiano a squadre master e femminile
Dal 24 al 30 aprile, Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, nella Bassa Valle Camonica, a Nord del Lago d'Iseo, è il teatro delle finali del campionato italiano a squadre master e femminile di scacchi, edizione 2026 La competizione è uno degli appuntamenti di maggior rilievo del calendario della Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e registra la partecipazione delle migliori squadre italiane. Sono 45 e allineano oltre 300 giocatori, fra i quali numerosi ospiti provenienti dall'estero. Le partite sono aperte al pubblico e vengono trasmesse in diretta streaming grazie alla collaborazione con la piattaforma internazionale specializzata Lichess.

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