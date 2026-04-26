Calcio a 5, primi verdetti al Torneo delle Regioni: nove rappresentative ai quarti con un turno di anticipo

Tante emozioni al Torneo delle Regioni dedicato alle selezioni giovanili regionali del Futsal della Lega Nazionale Dilettanti. Un evento monumentale che coinvolge oltre 1600 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. Ben 72 rappresentative di 20 regioni sono in corsa per i quattro trofei nel Lazio. Sono numeri impressionanti, quelli che solo il Torneo delle Regioni può sfoggiare. Le gare in programma sono 136, giocate in dieci palazzetti di nove città di due province del Lazio: Roma e Latina. Spettacolo a Formia, Fondi, Genzano di Roma, Velletri, Pontinia, Terracina, Gaeta, Cisterna di Latina e Anzio. Quaranta partite, dodici della fase a gironi e tutte quelle ad eliminazione diretta in live streaming sul canale Youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. On demand saranno disponibili gli highlights delle gare trasmesse. Dopo le prime due giornate il Lazio ha già qualificato tre Rappresentative U15, U17 e U19, due per la Calabria (U15 e U19). Avanti anche l’U15 della Basilicata, l’U17 dell’Emilia Romagna, Piemonte VdA e Sardegna femminili.

Under 19 e non solo

Nell'Under 19, Calabria e Lazio sono già qualificate, caccia aperta agli altri sei pass. La categoria più matura si conferma quella più tattica e difficile da decifrare. Solo due squadre sono a punteggio pieno dopo due gare: si tratta di Calabria e Lazio che sbarcano ai quarti con 40’ di anticipo. Tra rimonte, sorpassi e controsorpassi negli altri tre gironi non c’è una rappresentativa che abbia compiuto un percorso netto dopo due partite. La terza giornata scioglierà gli ultimi nodi. Capocannoniere della categoria il laziale Francesco Gallo (5 gol). Nel Femminile, Piemonte VdA e Sardegna prenotano i quarti. Dopo due giornate regna un grande equilibrio nel Tdr femminile che premia solo Piemonte VdA e Sardegna, le uniche due regioni già ai quarti. Tanta incertezza per assegnare gli altri sei posti con ben undici rappresentative ancora in corsa. In cima alla classifica marcatrici Sara Manca della Sardegna (6 gol) mentre il Piemonte è stato trascinato da Valentina Cugnod (3 reti).

Under 17 e Under 15

Nell'Under 17 Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo. Con due successi in altrettante partite Emilia Romagna e Lazio si guadagnano i quarti con un turno di anticipo al termine di una giornata pirotecnica che ha fatto registrare 59 gol in sette partite. Sulle rappresentative che occuperanno gli altri sei posti ci sono tanti indizi, ma nessuna prova. Si annuncia una terza giornata per cuori forti. L’Emilia Romagna può vantare anche il capocannoniere momentaneo della categoria, Mattia Minguzzi con cinque firme mentre il Lazio si affida ai bomber Massimo Giacchino, Francesco De Gaetano e Luca Ferraro, 12 centri divisi equamente in tre. Capitolo Under 15: si qualificano ai quarti Basilicata, Calabria e Lazio. Dopo due giornate ci sono quattro regioni a punteggio pieno, tre con il pass dei quarti in tasca: si tratta di Basilicata, Calabria e Lazio. Per gli ultimi cinque posti sarà battaglia sportiva nella terza e ultima giornata dei gironi che si annuncia spettacolare. Oggi risultati netti, su otto partite un solo pareggio e un successo con un gol di scarto. Per il resto il pubblico ha assistito a vittorie limpide. Il bomber della categoria è il pugliese Giuseppe Di Serio (6 reti). Basilicata, Calabria e Lazio sono stati trascinati da Giannone (3 gol), Nucera (4) e Turco (5).

Il calendario

Prima fase (gironi) - U15: ore 9.30 - U17: ore 11.30 - femminile: ore 14.30 - U19: ore 17; 27 aprile - 3ª giornata; 28 aprile - riposo. Seconda fase - 29 aprile - quarti di finale; 30 aprile - semifinali; 1° maggio - finali. Ingresso gratuito in tutti e dieci gli impianti che ospitano le 136 gare in programma. Tutte le informazioni su torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr.