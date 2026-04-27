Calcio a 5: Torneo delle Regioni, ecco le 32 qualificate ai quarti

La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a cinque nel Lazio ha chiarito il quadro delle squadre qualificate ai Quarti di Finale. Il Torneo riservato alle Rappresentative Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con i giovani dei sodalizi di futsal delle categorie Under 19, U17, U15 e femminile è entrato nel vivo. Delle 72 partecipanti rimangono in pista 32 Rappresentative che giocheranno i Quarti in programma il 29 Aprile. Gran parte dei verdetti sono arrivati nella terza e ultima giornata dei gironi, a volte negli ultimi istanti delle partite. Un esito che la dice lunga sulla spettacolarità dell’evento giocato sul filo dell’equilibrio fin dalle prime battute. In corsa ancora 14 Regioni, un bel segnale che sottolinea la qualità di tutta l’Italia del calcio a 5 giovanile griffata Lega Nazionale Dilettanti. Sugli scudi Calabria, Lazio e Piemonte VdA che hanno portato avanti tutte le squadre. Domani (28 aprile) alle 10.30 saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei Quarti di Finale in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Lazio Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Per tutte le info, programma, risultati, classifiche e notizie è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr. Tutte le partite ad eliminazione diretta sono trasmesse in live streaming sul canale Youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. On demand gli highlights delle gare trasmesse. L'ingresso è gratuito in tutti e dieci gli impianti che ospiteranno le 136 gare in programma.

Dall'Under 19 al femminile

Nella 3ª giornata sono saltati tutti gli schemi con una girandola di colpi di scena che hanno infiammato quasi tutte le partite cambiando più volte i destini delle selezioni all’interno delle gare. Da questo vortice di emozioni sono uscite vincitrici Calabria, Lazio, Veneto, Campania, Sicilia, Puglia, Toscana e Piemonte VdA. I calabresi sono stati gli unici a chiudere il girone a punteggio pieno. Il bomber è Nikolas Capovani della Sardegna con 6 reti. Intanto la categoria femminile cambia con il passare degli anni, un’evoluzione continua che Rappresenta lo sviluppo della disciplina nell’Italia calcistica italiana. La geografia delle qualificate ai Quarti di finale è la fotografia nitida di questi cambiamenti. Solo la Lombardia ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno. Passano il turno le storiche Lazio, Veneto, Toscana, Piemonte VdA e Lombardia insieme alle emergenti Calabria, Sardegna e Abruzzo. La classifica marcatrici premia il sud, Sara Manca (Sardegna) con sei gol, Federica De Sarro (Calabria) e Benedetta Gorrasi (Campania) con cinque reti.

Under 17 e Under 15

Questione di centimetri, momenti, episodi, l’Under 17 ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi istanti della 3ª giornata. Sottile la differenza tra chi ha proseguito il cammino e chi si è dovuto fermare ai gironi. Solo Emilia Romagna e Lazio, quest’ultima unica Regione a punteggio pieno, hanno compiuto un percorso lineare. Parità di punti, differenze reti speculari, in un caso si è dovuto ricorrere anche alla classifica Fair Play (le sanzioni disciplinari) per decidere le qualificate ai Quarti. Dopo l’ultima curva sono spuntate Basilicata, Calabria, Marche, Piemonte VdA, Puglia e Toscana. In evidenza la coppia del gol laziale De Gaetano e Giacchini, dieci centri in due. Cinque reti anche per Pergola (Basilicata) e Minguzzi (Emilia Romagna). Quanto alla categoria Under 15, gli ultimi cinque posti disponibili per i Quarti di Finale sono stati assegnati al termine della 3ª giornata. Un bell’epilogo perché praticamente in quasi tutti i gironi le qualificate sono emerse da risultati inaspettati con i successi di selezioni già ai Quarti o eliminate che hanno onorato il Torneo fino alla fine, esprimendo il meglio del futsal. A Basilicata, Calabria e Lazio, già avanti con un turno di anticipo, si sono accodate Emilia Romagna, Liguria, Piemonte VdA, Puglia e Sicilia. Bomber della fase a gironi il pugliese Giuseppe Di Serio (9 gol) seguito da Turco (6), dai siciliani Marrix e Uzzo (dieci gol in due) e dal toscano Vargas.

Il calendario

Prima Fase (gironi) - U15: ore 9.30; U17: ore 11.30; femminile: ore 14.30; U19: ore 17; 28 Aprile - riposo. Seconda Fase: 29 Aprile - quarti di finale; 30 Aprile - semifinali; 1 Maggio - finali