Pentathlon Moderno: a Modena il Trofeo Nazionale U19 e U15 e il Campionato Italiano di Paratetrathlon

Più di 120 pentatleti provenienti da tutta Italia sono pronti a un intenso fine settimana di sport e condivisione a Modena, dove sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 è in programma il Trofeo Nazionale Under 19 e Under 15 di Pentathlon Moderno. Dopo gli ottimi riscontri del Trofeo Nazionale Under 17 e Under 13, disputato a fine marzo 2026, Modena torna a ospitare un evento nazionale e, per la prima volta, una manifestazione di Parapentathlon. Domenica 3 maggio, infatti, nel corso del Trofeo, si svolgeranno il Campionato Italiano di Paratetrathlon e la Manifestazione Promozionale Open – Para Laser Run. Un importante e inedito appuntamento che gode del Patrocinio del Comune di Modena e del Comitato Italiano Paralimpico e l’occasione per vedere gareggiare il primo Campione del mondo di Paratetrathlon e plurimedagliato nel 2025 Irbin Augusto Vicco (Asd Futura P.M.). “Si tratta del primo evento di un circuito che vuole promuovere il Paratetrathlon e aprirsi agli atleti con disabilità che praticano quattro discipline: nuoto, ostacoli e laser run – spiega Alessia Lucchini, Responsabile del Settore Parapentathlon della Fipm – Il Campionato Italiano sarà importante anche in vista delle convocazioni per le gare internazionali. L’Unione Internazionale di Pentathlon Moderno va veloce e il nostro obiettivo è formare atleti di paratetrathlon e pentathlon, per questo nel 2026 abbiamo inserito anche il nuoto come criterio per la partecipazione alle gare internazionali".