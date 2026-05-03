"La vita? Caffè con zucchero, ma sei tu che devi girarlo...": Zanardi raccontato da se stesso

La voce di Alex Zanardi non si spegne: resta incisa nelle sue parole, che ora suonano come un manifesto limpido di ciò che è stato. Non una celebrazione retorica, ma una testimonianza diretta, concreta, spesso disarmante nella sua semplicità. «Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa». È da qui che tutto riparte: da uno sguardo capace di scegliere, nel momento più duro, la prospettiva della possibilità. Perché, come spiegava lui stesso, «la vita è troppo bella per essere vissuta soltanto da un punto di vista privilegiato. Se perdi le gambe, trovi un altro modo per correre». Non era una lezione astratta, ma una pratica quotidiana. «Anche per chi non ha più le gambe, la vita non è un problema ma un'opportunità da cogliere ogni giorno», diceva, ribadendo che «non importante quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi e hai ancora voglia di ricominciare». E in quel ricominciare c’era tutta la sua idea di felicità : «Intraprendere un percorso con passione è fondamentale, altrimenti sarà difficile trovare soddisfazione e felicità nel raggiungimento degli obiettivi».

La fatica, una sfida a sé stesso

Zanardi non negava la fatica, anzi la rivendicava: «Ci si può drogare di cose buone… E una di queste è certamente la fatica». Perché è proprio nello sforzo che si misura il valore del cammino, quello stesso cammino che, una volta concluso, lascia nostalgia. La sua era una filosofia concreta, quasi operativa. «Se ti trovi davanti a un muro, non fermarti. Trova il modo di scavalcarlo, abbatterlo o girarci intorno». E ancora: «Mai dire mai, cerca sempre di vedere se c'è un'opportunità per girare intorno al problema se non puoi attraversarlo». Non una sfida agli altri, ma a sé stesso: «Non volevo dimostrare niente a nessuno, la sfida era solo con me stesso, ma se il mio esempio è servito a dare fiducia a qualcun altro, allora tanto meglio». Nel suo racconto, la tecnologia non era un limite, ma un alleato: «Incontra la volontà dell'uomo e ti permette di fare cose che sembravano impossibili». Una visione che si traduceva in azione, passo dopo passo: «Ogni passo, ogni piccolo traguardo, vale la pena di essere celebrato».

Lo sport come scuola di vita

E poi lo sport, vissuto come scuola di vita: «E' importante per tutti. Perché quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per portare a casa piccoli risultati che ti fanno venire voglia di rilanciare e di vedere dove puoi arrivare, alla fine impari a vivere». Non bastava partecipare: «Ognuno di noi, ogni giorno, può compiere un piccolo grande gesto da sportivo. Perché non è vero che l'importante è partecipare, l'importante è provarci e dare sempre il massimo». Quel massimo aveva una misura tutta sua, diventata simbolo: «Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è proprio in quel momento che la tua anima si libera e trovi energia che non pensavi di avere». Cinque secondi che racchiudono un’intera filosofia dell’esistenza. C’era anche lucidità, persino sul tempo: «Non è mai troppo tardi, si dice. Ma non è vero: prima o poi il tempo finisce». Una consapevolezza che rendeva ancora più urgente vivere con intensità, con curiosità: «La curiosità è il motore che ti spinge a fare sempre un passo in più, a non accontentarti mai della tua condizione attuale». E oggi, più delle imprese, restano le sue parole: «La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente».