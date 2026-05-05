E' arrivato alle ore 11:00 alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi , per la celebrazione dei funerali . Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la piccola folla che si è assiepata fuori dalla basilica in Prato della Valle, sotto la pioggia. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9:00 di questa mattina. Tra i presenti figurano il cantante Gianni Morandi , Bebe Vio , che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò , Alberto Tomba e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa". Lo ha detto don Marco Pozza, il parroco del carcere Due Palazzi di Padova, prima di celebrare il rito funebre per Alex Zanardi alla Basilica di Santa Giustina. "Alex siamo tutti noi? Dipende, se oggi sapremo cogliere questa eredità e farla nostra oppure se oggi la vivremo come uno show", ha aggiunto.

Le parole di Luca Zaia

"Era l'emblema della positività perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe, poi c'è stata tutta una rimonta". A dirlo ricordando Alex Zanardi, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. "Un atleta che aveva anche un forte legame con il bene - aggiunge Zaia -, l'ultima volta che l'ho incontrato era per un'iniziativa benefica per fare dei pozzi e una scuola in Sud Sudan. Tanto per dire quanto legato era al nostro territorio, perché questa operazione era promossa da imprenditori veneti, dove era attento al sociale". Di Alex resta il messaggio "solo i pessimisti non fanno fortuna': mi permetto di di dire una cosa che dico sempre io, ma che comunque era la sua cifra", ha concluso.

Il ricordo di Alberto Tomba

"Era il minimo esserci oggi". A dirlo, all'uscita dal funerale di Alex Zanardi a Padova, è stato Alberto Tomba. "Lo dovevo fare - ha aggiunto - perché lui veniva a vedermi. Anch'io sono andato, mi ricordo a Montecarlo, prima ancora dell'incidente, poi dopo. E' stato grandioso, una forza, una volontà e ci metteva l'anima, proprio la passione, io non lo avrei mai fatto, e lui ha fatto le Paralimpiadi, ha vinto medaglie, è stato unico, si può dire, non non ci sono parole". Tomba ha confermato ai cronisti che si è impegnato e si impegnerà per Obiettivo 3, la Onlus di Zanardi. "Adesso - ha annunciato - c'è mamma Anna da stargli vicino. Mi ha invitato a Castelmaggiore, faremo un pranzo insieme, volentieri. Ieri erano due anni che è morto mio papà: è un abbraccio forte che bisogna dare a tutti i familiari e a quelli che hanno fatto tanto. Alex è stato enorme, ce lo ricorderemo tutti", ha concluso.

Presenti anche gli atleti di Obiettivo 3

"Entrando in questa famiglia abbiamo capito quanto lo sport possa farti riscoprire il valore della vita e di ciò che conta davvero. Sei stato aria fresca, frizzante, quella che ti punge il viso, ma ti riempie i polmoni e ti fa respirare". A dirlo i tre atleti di Obiettivo 3, la Onlus fondata e finanziata da Alex Zanardi per promuovere gli sport paralimpici, al termine del funerale a Padova. "Hai aperto finestre in vite chiuse, da paure e insicurezze o bloccate dal dolore - hanno aggiunto Flavio Gaudiello, Annalisa Baraldo, Mauro Preziosa -. Tu per certe strade c'eri già passato, eccome se c'eri passato, e potendo cercavi di farci schivare qualche buca. Per noi atleti di Obiettivo 3 sei stato un mentore, un amico, a volte anche un papà, con umiltà, cura e delicatezza ci hai aiutati a riscoprire la nostra forza interiore, dopo un incidente, una malattia, una notizia difficile da accettare - hanno concluso, parlando in chiesa -. Ci hai insegnato a ripartire da quello che era rimasto e a non pensare a quello che avevamo perso".