WWE, domani notte Backlash apre la strada allo storico show di Torino

Dopo l'incredibile successo di WrestleMania 42, la WWE entra di nuovo nelle case degli italiani attraverso Netflix . Domani, sabato 9 maggio , a partire dalla mezzanotte, la piattaforma streaming trasmetterà in diretta esclusiva Backlash , il primo grande evento dopo lo show dell'anno. Gli abbonati troveranno anche il commento in italiano delle voci storiche Michele Posa e Luca Franchini, oltre a una ricchissima sezione dedicata ai documentari e ai grandi match del passato.

La card di Backlash: Roman Reigns e la minaccia Jacob Fatu

L'evento, che si terrà alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, mette sul piatto scontri ad altissima tensione. Gli occhi del mondo sono puntati su Roman Reigns: il nuovo World Heavyweight Champion è chiamato alla sua prima, complicata difesa contro l’inarrestabile Jacob Fatu. La serata promette scintille anche nel duello tra il veterano Seth Rollins e la forza bruta di Bron Breakker, mentre Sami Zayn tenterà l'assalto al titolo degli Stati Uniti detenuto da Trick Williams. In campo femminile, la sfida tra le icone giapponesi IYO SKY e Asuka promette di essere uno dei match più tecnici e spettacolari della notte.

Conto alla rovescia per Torino: Clash in Italy è realtà

Se Backlash terrà i fan incollati allo schermo domani notte, la vera febbre del wrestling in Italia è legata a una data storica: domenica 31 maggio. Per la prima volta in assoluto, il nostro Paese ospiterà un Premium Live Event ufficiale. La cornice sarà l'Inalpi Arena di Torino, che si trasformerà nel tempio del wrestling per Clash in Italy. Si tratta di un traguardo epocale per gli appassionati tricolore, che potranno vedere dal vivo le storyline che nasceranno proprio durante i match di domani notte su Netflix. Torino si prepara a diventare la capitale mondiale del wrestling per una notte indimenticabile.