Skate Italia è già futuro: non solo Federazione ma Community urbana  

Non più solo una Federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale, urban, giovane e sostenibile. La Federazione italiana di tutti gli sport rotellistici cambia pelle e sceglie un nuovo nome, differente dalla denominazione istituzionale classica. Non più FISR quindi ma SKATE ITALIA. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale nel panorama globale degli sport e in coerenza con l'identità della federazione mondiale World Skate.

L’evento di presentazione del nuovo logo e dei principali appuntamenti sportivi nazionali e internazionali dedicati alle discipline rotellistiche, che vedranno Skate Italia protagonista nel corso del 2026, è andato in scena questa mattina a Roma dalle ore 11:00, nel prestigioso Salone D’Onore del Coni. Intervenuti tra gli altri, Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate, Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute, Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso dell’evento presentate anche le nuove partnership di Skate Italia per i prossimi anni. Presenti Givova con il presidente Giovanni Acanfora, Acqua Lete e Babylon TV, con l’AD Alessandro De Losa.

All’appuntamento di questa mattina hanno preso parte anche due tra gli atleti azzurri che saranno protagonisti della stagione sportiva 2026, che già dalle prossime settimane entrerà nel vivo, con eventi come la World Cup di Skateboarding, con le due tappe romane di Ostia e Colle Oppio: l’atleta di punta dello skateboarding street tricolore, Agustin Lautaro Aquila, già 4 volte campione italiano e nel 2024 nella top 10 mondiale, protagonista nella fase finale delle ultime qualificazioni olimpiche di Parigi; la campionessa italiana e vice campionessa mondiale nel libero senior del pattinaggio artistico, Gioia Fiori.

Una community giovane e le stesse radici: le rotelle sotto i piedi!

Una community giovane, urban, social, tra le più cool del mondo dello sport. È quella delle rotelle e di Skate Italia. Discipline che hanno fatto registrare negli ultimi anni un boom a livello planetario. 11 sport con anime, esigenze e field of play completamente diversi, ma con una casa comune e le stesse radici: le rotelle sotto i piedi! Dall'adrenalina degli sport urban, nati tra le strade come lo skateboarding, il roller freestyle e lo scootering, all'eleganza del pattinaggio artistico, dalla velocità dello speed skating e skatecross alla tecnica dell'inline freestyle, del downhill e dello slalom, fino agli entusiasmanti sport di squadra, come l’hockey pista, l’inline hockey e il roller derby. Un modo nuovo di vivere lo sport, più accessibile, diretto e in pieno dialogo con le nuove tendenze, con i giovani e con il tessuto urbano delle città mondiali. Un linguaggio universale, quello delle rotelle!

Skate Italia: Numeri da capogiro!

Numeri impressionanti per Skate Italia: 11 discipline, 70.000 tesserati, 1.100 società sportive affiliate, 10.000 singole competizioni organizzate in Italia lo scorso anno a livello nazionale, regionale e provinciale, con la presenza di 100.000 atleti, 50 Campionati italiani e 300 titoli. Numeri che testimoniano un lavoro capillare di una Federazione che in più di 100 anni di attività e storia ha saputo rigenerarsi e restare al passo con i tempi. Dati confermati anche dagli sport di squadra come l’Hockey Pista e l’Hockey Inline. 274 squadre e 2784 partite per l’Hockey su pista nella stagione 2024/25. 138 squadre e 975 partite per Hockey Inline, nella passata stagione.