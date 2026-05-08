Torino ospita Horizon 2026: la convention nazionale che ridisegna lo sport di base

Torino si prepara ad accogliere una giornata dedicata al futuro dello sport di base. Il 23 maggio 2026, all’Environment Park, andrà in scena HORIZON 2026, la prima Convention Nazionale dello Sport di Base promossa da CSEN, pensata per dirigenti, associazioni e operatori chiamati a confrontarsi con un sistema in trasformazione. Oggi lo sport di base non è più soltanto attività sul campo, ma anche organizzazione, comunità, linguaggi e responsabilità educativa. Per questo HORIZON si presenta come un evento costruito per offrire visione e strumenti concreti, con una sessione plenaria al mattino e workshop operativi nel pomeriggio.

I temi al centro della convention attraversano le principali sfide del presente: intelligenza artificiale applicata allo sport, trasformazioni sociali, leadership e costruzione di reti territoriali. Un quadro che riflette ciò che oggi viene richiesto a chi guida una ASD o una SSD. Il valore dell’iniziativa si riflette anche nel panel dei relatori, ampio e trasversale. Interverranno Antonella Forte, Giuliana Berardo, Emilia Caizzo, Giovanni Semi, Veronica Coppo, Giulia Pettinau, Elena Miglietti, Barbara Costamagna, Gero Cipollina, Helen Ghirmu, Beatrice Bettini ed Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, portando contributi su innovazione, comunicazione, organizzazione, territorio e impatto sociale.

A moderare alcuni momenti della giornata sarà anche Andrea De Beni, fondatore di Adaptive Academy e cofondatore di Bionic People, da anni impegnato sul fronte dell’inclusione e della cultura del movimento, figura coerente con il posizionamento dell’evento. “Horizon 2026 è un evento che mette al centro chi ogni giorno costruisce sport nei territori. Vogliamo offrire alle associazioni strumenti, idee e relazioni utili per affrontare il cambiamento”, sottolinea Gianluca Carcangiu, organizzatore e presidente di CSEN Piemonte. HORIZON si propone così come un punto di incontro per chi vuole comprendere e guidare il futuro dello sport di base, mettendo al centro competenze, relazioni e visione.