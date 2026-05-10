WWE Backlash: Reigns salva il titolo, ma Fatu lo distrugge

Il risultato dice una cosa, il ring ne racconta un’altra. A WWE Backlash 2026, trasmesso in esclusiva su Netflix per tutti gli abbonati, Roman Reigns lascia Tampa ancora campione del mondo , ma è Jacob Fatu a uscire come vera forza dominante della serata. Il loro scontro è brutale, fisico, senza pause. Fatu aggredisce, controlla, impone il suo ritmo fin dalle prime battute, mostrando una superiorità che sorprende anche il pubblico.

Reigns resiste, sfrutta la sua esperienza nei grandi match e resta in piedi nei momenti più critici. Ma quando capisce di non avere più risposte, sceglie la strada più semplice: quella scorretta. Un colpo decisivo, costruito nell’ombra, gli permette di portare a casa il match e il titolo. Tuttavia, la vittoria accende definitivamente la furia del “Samoan Werewolf”, che nel post match si scatena senza controllo, lasciando il campione in condizioni preoccupanti. Un finale che cambia gli equilibri e proietta Fatu tra i protagonisti assoluti del futuro.

Iyo Sky-Asuka: tecnica, orgoglio e rispetto

In una card ricca di spunti, il match tra Iyo Sky e Asuka è quello che ha convinto di più sul piano tecnico. Due delle migliori interpreti della scena giapponese si affrontano in una sfida che mescola esperienza e innovazione.

Asuka prova a gestire il match con aggressività e controllo, ma Sky dimostra una preparazione impeccabile. Risponde colpo su colpo, sfrutta la velocità e trova le contromisure giuste anche nei momenti più complicati. Il finale premia la lucidità della più giovane, che chiude con una manovra dall’alto dopo aver neutralizzato ogni tentativo della rivale. L’abbraccio finale è il simbolo di una sfida intensa e rispettosa, destinata a restare tra le migliori della serata.

Breakker si prende la scena, Rollins si arrende

Segnali forti arrivano anche da Bron Breakker, che supera Seth Rollins in un match che racconta molto più di una semplice vittoria. Il giovane talento dimostra potenza, sicurezza e una crescita evidente, mentre Rollins prova a compensare con esperienza e strategia.

Il confronto è equilibrato, ma alla lunga la freschezza atletica di Breakker fa la differenza. Dopo aver resistito ai momenti migliori dell’avversario, trova lo spazio per colpire con decisione e chiudere il match. Una vittoria che certifica il passaggio di testimone e lo proietta tra i nomi da tenere d’occhio.

Tra interferenze e spettacolo: il resto della card

Non convince del tutto il match tra Trick Williams e Sami Zayn, troppo influenzato dalle continue interferenze esterne. Il ritmo ne risente, ma Williams riesce comunque a sfruttare l’occasione giusta per difendere il titolo.

Più leggero, invece, il segmento con Danhausen, protagonista di un incontro fuori dagli schemi insieme a una versione “clonata” di sé. Tra momenti surreali e trovate sceniche, riesce ad avere la meglio su The Miz e Kit Wilson, regalando una parentesi diversa all’interno dello show.

Riepilogo risultati WWE Backlash 2026