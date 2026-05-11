Presentata a Genova la 6ª Edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour il “Giro d’Italia a vela” che mette al centro i giovani, il mare e i territori 

Presentata oggi a Genova, a bordo della Nave Scuola della Marina Militare ormeggiata al Porto Antico con il Villaggio IN Italia, in partenza per il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, la 6ª edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026”, il progetto che promuove valori e brand della Marina Militare che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare . Alla presentazione hanno preso parte il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la Sindaca di Genova Silvia Salis, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre con un video messaggio di saluto, il CEO di SSI Sport & Events Riccardo Simoneschi e la Direttrice Generale del Dipartimento Politiche Giovanili Rosaria Giannella .

L'organizzazione della competizione

La competizione è organizzata da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio del CONI, configurandosi come un format di respiro nazionale e internazionale capace di andare oltre la dimensione sportiva e affermarsi come piattaforma strategica di comunicazione e valorizzazione dei territori. La sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prenderà il via il 4 giugno da Venezia per concludersi il 12 luglio a Genova, confermandosi una regata speciale con una durata di 45 giorni, equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero, e un viaggio lungo le coste italiane che durante l’estate animerà le località simbolo dell’Italia con un ricco palinsesto di eventi che si svolgeranno all’interno del villaggio di regata, tutti aperti al pubblico e a titolo gratuito. Nove le tappe per l’edizione 2026 da Venezia a Genova: Venezia (26 maggio - 4 giugno), Cattolica (5 – 9 giugno), Vieste (10 - 14 giugno), Taranto (15 - 19 giugno), Siracusa (20 - 24 giugno), Tropea (25 - 29 giugno), Napoli (30 giugno - 4 luglio), Portoferraio (5 - 9 luglio), e infine Genova (10 - 12 luglio).

Le principali discipline della vela

Le imbarcazioni, articolate in tre classi, rappresentano le principali discipline della vela: offshore (classe FIGARO 3), inshore (classe WASZP) e board (classe WING FOIL), portando in scena regate con formula stadium race a pochi metri dalle banchine. Il concept 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa che guida l’intero Tour, ponendo al centro le nuove generazioni come protagoniste del cambiamento e interpreti del futuro del Paese facendo del mare una infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Paese. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale con iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili e stakeholder territoriali, in collaborazione con istituzioni e partner, per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione.Il Tour si conferma così uno dei principali strumenti di comunicazione istituzionale della Marina Militare e un veicolo efficace per il progetto “Valore Paese Italia”, nonché piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano.

Le parole del Sottosegretario Rauti

Il Sottosegretario Isabella Rauti, che per la Difesa oltre alla delega allo sport ha anche quella alla disabilità, alla conferenza stampa ha annunciato l'iniziativa del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) da lei promossa e inserita nel palinsesto del Nastro Rosa Tour - tappa di Napoli - con l'evento: 'Oltre l’onda: il GSPD sfida il golfo di Napoli' che raccoglie il testimone delle quattro edizioni delle Traversate dello stretto di Messina. "Un momento sportivo inclusivo e simbolico nelle acque del golfo, un'iniziativa materiale in mare con il coinvolgimento del personale militare e civile con disabilità, sostenuto dalla logistica delle Forze Armate e della capitaneria di Porto; una sfida dimostrativa di "tri-mare paralimpico" (nuoto, kayak e vela classe Hansa 303). L' obiettivo non è soltanto quello della sfida sportiva ma di raccontare, attraverso il gesto atletico, come la Difesa promuove partecipazione autonoma, spirito di squadra paralimpico e voglia di superare i limiti. Il mare - ha concluso il Sottosegretario - come spazio liquido senza barriere e lo sport paralimpico come testimoni dei valori della Difesa di inclusione e coesione sociale".

Le dichiarazioni di Berutti Bergotto

Nel corso dell’evento, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, ha dichiarato: “La vela è molto più di uno sport: è un linguaggio universale che unisce conoscenza del mare, rispetto per gli elementi naturali e spirito di squadra. Rappresenta tradizione, disciplina e passione: valori che la Marina Militare promuove ogni giorno e che trovano nel Nastro Rosa Tour una straordinaria espressione. Quest’anno, accanto alle competizioni prenderà vita anche il progetto ‘Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia’, realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, con le istituzioni locali — regioni, comuni, istituti scolastici e università — e con il contributo della Federazione Italiana Vela. Un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni per avvicinare i giovani al mare, allo sport e ai valori istituzionali. Un viaggio lungo oltre 8.000 km di coste italiane, nel segno della passione per il mare e dell’eccellenza italiana”.

Così il presidente della Regione Liguria

«Il ‘Marina Militare Nastro Rosa Tour’ è un esempio fantastico di sport e di grande passione, che lega anche la blue economy e il mare – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Queste sono anche le caratteristiche fondamentali della nostra terra e della nostra regione. Siamo quindi davvero orgogliosi che anche quest’anno il Nastro Rosa Tour faccia tappa in Liguria e a Genova, mostrando al mondo gli oltre 8mila chilometri di costa del nostro Paese. Abbiamo iniziato sei anni fa sostenendo questa iniziativa e continuiamo a farlo perché pensiamo sia una delle cose più belle e importanti che uniscono il mondo della vela, lo sport, la cultura del mare e l’Italia intera». «Per noi è un grande onore accogliere a Genova l’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Tour, fa bene allo sport, alla città e al Paese. Da ex atleta so quanto sia importante portare i grandi eventi sportivi sul territorio, per la valorizzazione della città e per essere d’ispirazione per le giovani generazioni. Appuntamenti come il Marina Militare Nastro Rosa Tour sottolineano quanto l’unione tra sport, valorizzazione della città e Made in Italy sia imprescindibile: lo sport fa bene all’economia locale e consolidare rapporti con manifestazioni come questa è una delle missioni principali di un’amministrazione comunale che vuole fare il bene della città» ha commentato la Sindaca di Genova Silvia Salis.

Il commento di Luca Andreoli

«Il Marina Militare Nastro Rosa Tour nasce con l’obiettivo di colmare un vuoto: raccontare il nostro straordinario Paese da una prospettiva diversa, quella del mare. Nel tempo questa manifestazione sportiva è diventata un importante strumento di promozione internazionale dell’Italia, grazie anche alla partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, che attraverso il Tour scoprono e raccontano le eccellenze dei nostri territori - commenta Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. che aggiunge -. Oggi il Marina Militare Nastro Rosa Tour giunge alla sua sesta edizione ed è anche grazie alla visione e al sostegno del Ministro della Difesa Guido Crosetto che Difesa Servizi, negli ultimi anni, è riuscita a sviluppare iniziative sempre più ambiziose e capaci di fare sistema tra amministrazioni pubbliche e partner privati, per promuovere principi e valori condivisi attraverso manifestazioni come l’Aeronautica Militare Balloon Cup, l’Arma 1814 Ski Challenge e, su tutti, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci».