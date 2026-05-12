Europei Taekwondo Monaco 2026, Abderrahman Touiar è argento nei -58 kg, seconda medaglia azzurra in due giorni



Abderrahman Touiar è medaglia d'argento agli Europei di Taekwondo 2026. L'azzurro chiude al secondo posto la categoria -58 kg maschile al termine di un percorso che lo ha portato in finale con cinque vittorie consecutive, fermato soltanto nell'ultimo atto da Georgii Gurtsiev. È la seconda medaglia italiana del torneo conquistata nei primi due giorni della rassegna dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg vinto ieri. Per Touiar l’argento rappresenta una conferma a livello continentale: a dicembre aveva già conquistato il titolo europeo under 21 a Pristina.