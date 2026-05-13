Ludovica Montecchia e Valentino De Vanna sono i primi Campioni Italiani Assoluti di Obstacle Discipline

Per la prima volta la Federazione Italiana Pentathlon Modern o ha organizzato una competizione nazionale mono-disciplina dedicata agli ostacoli, che dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno sostituito l’equitazione. Performance di alto livello e tanto entusiasmo in campo e sugli spalti, in una due giorni di competizione che ha visto misurarsi tanti pentatleti e tanti atleti provenienti dal mondo dell’Ocr.

Sabato 9 maggio sono stati assegnati i titoli italiani in tutte le categorie agonistiche (Under 13, Under 15, Under 17, Under 19, Junior, Senior e Master). Oggi, domenica 10 maggio, invece, i 18 atleti e le 18 atlete che hanno conquistato i migliori tempi ieri nei Campionati Italiani, sono tornati in gara e, a distanza di pochi minuti, Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) e Valentino De Vanna (Ninja Cave) si sono laureati Campioni Italiani Assoluti di Obstacle Discipline, al termine di una serie di duelli molto intensi e avvincenti. Nella gara femminile la 26enne dell’Aeronautica Militare ha vinto al termine di un bellissimo testa a testa con Alice Rinaudo (Fiamme Oro) per la prima posizione. Nella finale per il terzo posto Elena Micheli (Carabinieri) ha avuto la meglio su Giulia Pieralli (Ninja Cave). Nella gara maschile Alberto Miotti (Obstacle Village) ha pagato gli errori nella finalissima con Valentino De Vanna che ha così trionfato conquistando l’oro. Terzo posto per Gabriele Bonfanti (Andromeda Sport) che ha avuto la meglio su Francesco Pia (Tana Dei Lupi). Oro a squadre, infine, per le Fiamme Oro (Giorgio Micheli, Emanuele Tromboni, Leonardo Caccia).

“E’ stata sicuramente una gara molto divertente e anche molto utile come test perché fare una buona prestazione in gara è sempre diverso, con emozioni diverse, e sono molto contenta del risultato di queste due giornate. Ho cercato sempre di migliorarmi in ogni percorso, e andare a limare ogni piccolo errore. Sono comunque consapevole che c’è ancora da migliorare. Adesso proseguirò nella preparazione in vista del Trofeo Nazionale Senior in programma a fine maggio per poter dimostrare il mio valore in tutte le discipline, consapevole dei miei punti di forza e dei miei punti deboli“, ha detto a caldo Ludovica Montecchia.

Valentino De Vanna, pugliese, 35 anni, ha commentato così la sua prima esperienza in una gara organizzata dalla Fipm: “Questa è stata la mia prima gara ufficiale qui e sono davvero soddisfatto perché non era scontato ottenere questo risultato. Sono davvero felice e spero di avere altre occasioni per esprimermi al meglio. Ho visto che il livello degli atleti in generale è alto, sono tutti molto forti. Io sono abituato alle 100 metri Ocr e questo tipo di percorso è un po’ differente, ma le due discipline sono abbastanza simili”.

Sabato 9 maggio, al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni, sono stati assegnati i titoli italiani in tutte le categorie. Ludovica Montecchia e Valentino De Vanna avevano già detto la loro, conquistando i titoli italiani Senior. Sul podio femminile anche Alice Rinaudo, argento, e Giulia Pieralli, bronzo, mentre il primo posto a squadre è stato conquistato dai Carabinieri (Micheli-Lopez-Tognetti F.). Nella gara maschile Senior alle spalle di De Vanna si sono piazzati Edoardo Ventrinici (Circolo Delle Muse) ed Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), mentre sul podio a squadre primo posto per le Fiamme Oro (Tromboni-Ventura-Montecchia) e secondo per Circolo Delle Muse (Ventricini-Pavolini-Cutini Calisti). Nel Campionato Italiano Junior femminile vittoria per Alice Gelormino (Area 51), poi Alessia Canto (Avia Pervia) e Carla Ambroset (Pentanuoto), mentre in quella maschile successo per Denis Agavriloaie (Esercito) davanti ad Alberto Miotti (Obstacle Village) e Giovanni Belcari (Ninja Cave).

Tra le giovanissime Under 13 successo per Kloe Bero (Pentafiano), seconda Nora Pecci (More Sport) e Aurora Mila Campolo (Pentafiano), tra i ragazzi vittoria a Tommaso Rossetti (Riofreddo) davanti a Manuel Pecci (More Sport) e Kevin Dell’Unto (Aprilia). Nella classifica a squadre femminile primo posto per Pentafiano (Vero-Campolo A.- Campolo M.), secondo per Farapentathlon (Vastola-Zingaretti-Giovannini).

Nella classifica a squadre maschile vittoria per Guidonia (Sefa Nuredin-Dionisi-Giusti). Tra gli Under 19, successo nella gara femminile per Anita Romagnoli (Futura Pesaro), seconda l’astigiana Chiara Secci (Junior Asti), terza Asia Rinaldi (Sabina), tra i ragazzi vittoria per Gabriele Bonfanti (Andromeda Sport) su Leonardo Caccia (Fiamme Oro), terzo Umberto Caringi (Farapentathlon).

Primo posto a squadre nella gara maschile Under 19 per le Fiamme Oro (Caccia, D’Albenzio, Mattei). Tra i Master a trionfare è stato Veaceslav Ansacov (Tana Dei Lupi) dopo un bel duello finale con Nicola Piludu (Run For Joy Sardegna), terzo Marco Rinaldi (Kings & Queens).

Nella gara femminile Under 17 vittoria per Michelle Monti (Etruscan Castle), seconda Flaminia Falconi (La Primula Bianca), terza Greta Martusciello (Futura Pesaro), mentre tra i ragazzi Patrick Michele Florea (Elite) ha conquistato il gradino più alto del podio, secondo Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) e terzo Sebastian Fantin (Pentanuoto).

Nella classifica a squadre maschile Under 17 primo posto per Elite (Florea-Pezzotti-Del Moro), secondo per Filosport (Azzarito-Pirozzi D.- Pirozzi L.), terzo per Futura Pesaro (Cesari-Ucci-Forlani). La giovanissima Giulia Muzzin (Pentanuoto) ha vinto nella gara Under 15, accanto a lei sul podio Emma Di Marco (Pentafiano) e Sveva Mattei (Cinque Per Tutti). Per Pentafiano (Di Marco-Zingaretti-Cervelli primo posto nella classifica a squadre femminile davanti ad Aprilia (Margani-Biggi-Jlassi). Nella gara maschile Under 15 primo posto per Brando Morosetti (Athlion Roma), secondo Cristiano De Simone (One For Five), terzo Manuel Alessi (Fano Sport Academy). One For Five ha conquistato anche il primato a squadre (De Simone-Guidotti-Panarese).

“Sono molto felice della riuscita di questa manifestazione – ha detto a fine gara il Presidente della Fipm Gabriele Vescio – Abbiamo visto che l’integrazione tra il Pentathlon Moderno con l’OD e tutto il mondo dell’OCR sta procedendo nel migliore dei modi. Oggi abbiamo visto dei ragazzi che hanno fatto davvero delle competizioni pregevoli dal punto di vista tecnico e che potranno diventare delle risorse per la Federazione nelle competizioni internazionali di ostacoli. Si tratta di un movimento in grande crescita che sta creando una collaborazione davvero proficua. L’obiettivo della Federazione per il futuro è di organizzare gare anche su altre distanze e di aprirsi sempre di più al mondo dell’Ocr che è fondamentale per la crescita futura. Oggi abbiamo visto tante persone con tanta passione per lo sport, tanta fiducia nel futuro e che credono nel percorso che ha tracciato la Fipm, e penso che con le possibilità e le risorse che ha messo a disposizione la Federazione non potranno che crescere. Per noi – ha concluso Vescio – si tratta invece di un momento di confronto che ci aiuta a perfezionare l’alto livello che hanno raggiunto i nostri pentatleti“.

La sintesi del Campionato Italiano Assoluto di Obstacle Discipline sarà trasmessa in differita su Rai Sport lunedì 18 maggio 2026 alle 16:00. La prossima gara nazionale è in programma il 22 e 23 maggio 2026: a Catania si svolgeranno i Campionati Italiani Under 17 e Under 13. La prossima settimana, invece, dal 13 al 17 maggio a Pazardzhik, in Bulgaria, la Nazionale azzurra di Pentathlon Moderno sarà impegnata nella seconda tappa della World Cup 2026.