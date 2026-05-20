CNU 2026 al via, Abodi: "Sono la consacrazione dello sport universitario"

TORINO - L’attesa è quasi finita: il 22 maggio iniziano i CNU2026 - Campionati Nazionali Universitari Primaverili, organizzati dal Cuspo sotto l’egida di FederCusi. Il Piemonte Orientale ospiterà più di 3.000 studenti-atleti provenienti da circa 100 Cus di tutta Italia, impegnati in oltre dieci giorni di competizioni. Le sedi di gara saranno Novara, Vercelli e Alessandria, 14 le discipline in programma per dieci giorni di gare, presentate questa mattina presso la Sala del Consiglio del Complesso Perrone a Novara alla presenza, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi , della Presidente dei CNU 2026, Alice Cometti , dell’Assessore all’Istruzione, Merito e Diritto allo Studio della Regione Piemonte, Daniela Cameroni , del Vice Sindaco di Novara, Ivan De Grandis e del Presidente del Consiglio Comunale di Vercelli, Romano Lavarino . A moderare l’evento la giornalista Chiara Icardi , con i saluti inviati anche dal Presidente di FederCusi, Antonio Dima, e del Ministro per lo Sport per i Giovani, Andrea Abodi .

Le parole degli intervenuti

“Questi campionati sono la consacrazione dello sport universitario e mi auguro siano da incentivo per tutti”, le parole di Abodi a conclusione di una giornata aperta con il discorso del Rettore Rizzi. “E’ un momento di felicità e leggerezza - dice -. Ospitare tremila studenti-atleti avrà un impatto molto positivo sul territorio”. Non a caso l’assessore Cameroni, portando i saluti del Presidente della Regione Alberto Cirio, ha definito il Piemonte “una terra di sport” nella quale “non possono non inserisi in questo contesto anche i CNU”. Secondo De Grandis, invece, lo sport universitario “è l’espressione più nobile dello sport perché coniuga il merito con il sacrificio e la disciplina”.

Durante la conferenza, infatti, sono state anche raccontate alcune delle novità dell’edizione 2026, come la partnership con ‘Carriere.it’. L’obbiettivo del comitato organizzatore è andare oltre le medaglie, consegnando ai primi posti di ogni disciplina un voucher formazione spendibile sulla suddetta piattaforma per migliorare alcune delle skills più richieste dal mondo del lavoro di oggi. E il via alle competizioni è previsto per il 23, mentre domani la penultima tappa della ‘Fiamma dei CNU’ che ha già attraverso i comuni di Acqui Terme, Alessandria e Vercelli. L’appuntamento è ancora al Complesso Perrone, per l’accensione del braciere in programma invece per il 24 maggio sera durante la cerimonia di apertura al Broletto.