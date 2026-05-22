 Usyk difenderà il Mondiale Wbc dei massimi contro Verhoeven: diretta su Dazn

- Sabato 23 maggio, la suggestiva cornice della Necropoli di Giza, all’ombra delle celebri piramidi, ospiterà una delle sfide più attese dell’anno: in diretta mondiale su DAZN, Oleksandrdifenderà il titolo mondiale WBC dei Pesi Massimi contro il contendente olandese Ricoin un match ad alta tensione.

L’attesissimo scontro sarà il main event della serie “Glory In Giza”, con l’intera card trasmessa in esclusiva e in pay-per-view su DAZN, che si conferma la casa della grande boxe internazionale.Il commento in italiano sarà affidato a Daniele La Spina per l’undercard e a Giuseppe Albi per il main event.