Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

WWE, Charlotte Flair si confessa: tra l'attesa per l'Italia e la passione dei tifosi

Intervista esclusiva a Charlotte Flair prima dello storico sbarco della WWE in Italia su Netflix
3 min
WWEwrestlingCharlotte Flair
WWE, Charlotte Flair si confessa: tra l'attesa per l'Italia e la passione dei tifosi© WWE

La grande attesa del pubblico italiano sta per giungere al termine: la WWE si appresta a sbarcare nel nostro Paese con una storica tripletta di appuntamenti trasmessi in diretta esclusiva su Netflix. L'evento più atteso è fissato per domenica 31 maggio alle ore 20 con Clash in Italy, il primissimo Premium Live Event (PLE) della federazione a svolgersi interamente in territorio italiano. La maratona di grande wrestling proseguirà la sera successiva, lunedì 1° giugno alle ore 20 con l'immancabile puntata live di RAW, e si concluderà venerdì 5 giugno, sempre alle ore 20, con lo show di SmackDown. Un tris d'assi imperdibile che permetterà ai vecchi e ai nuovi appassionati di seguire tutta la programmazione e rimanere perfettamente aggiornati sul prodotto.

L'entusiasmo della Regina e il messaggio ai fan

Tra le superstar più cariche per questo storico tour europeo c'è sicuramente la pluricampionessa Charlotte Flair. Ai nostri microfoni, la "Regina" del ring non ha nascosto l'emozione per una tournée che promette di essere memorabile: "Spero vivamente di essere nel cartellone del PLE perché sarà fantastico, i fan saranno epici", ha esordito la lottatrice, sottolineando come l'alto livello di domanda della WWE in Italia renda questo momento speciale. Avendo già lottato nel nostro Paese, Charlotte sa bene cosa aspettarsi dalla folla: "Mi aspetto un pubblico rumoroso, appassionato, pieno di cori. E soprattutto con opinioni molto forti!". Sollecitata a inviare un messaggio speciale ai fan di Torino, Bologna, Roma e Firenze, ha prima tentato scherzosamente di usare il traduttore dello smartphone per parlare in italiano, per poi lanciare la sua celebre esclamazione: "A tutti i miei amici e fan in Italia: non vedo l'ora di vedervi e... if you're going to do it, do it with Flair. Whoo!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS