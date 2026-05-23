WWE, Charlotte Flair si confessa: tra l'attesa per l'Italia e la passione dei tifosi

La grande attesa del pubblico italiano sta per giungere al termine: la WWE si appresta a sbarcare nel nostro Paese con una storica tripletta di appuntamenti trasmessi in diretta esclusiva su Netflix. L'evento più atteso è fissato per domenica 31 maggio alle ore 20 con Clash in Italy , il primissimo Premium Live Event (PLE) della federazione a svolgersi interamente in territorio italiano. La maratona di grande wrestling proseguirà la sera successiva, lunedì 1° giugno alle ore 20 con l'immancabile puntata live di RAW , e si concluderà venerdì 5 giugno, sempre alle ore 20, con lo show di SmackDown . Un tris d'assi imperdibile che permetterà ai vecchi e ai nuovi appassionati di seguire tutta la programmazione e rimanere perfettamente aggiornati sul prodotto.

L'entusiasmo della Regina e il messaggio ai fan

Tra le superstar più cariche per questo storico tour europeo c'è sicuramente la pluricampionessa Charlotte Flair. Ai nostri microfoni, la "Regina" del ring non ha nascosto l'emozione per una tournée che promette di essere memorabile: "Spero vivamente di essere nel cartellone del PLE perché sarà fantastico, i fan saranno epici", ha esordito la lottatrice, sottolineando come l'alto livello di domanda della WWE in Italia renda questo momento speciale. Avendo già lottato nel nostro Paese, Charlotte sa bene cosa aspettarsi dalla folla: "Mi aspetto un pubblico rumoroso, appassionato, pieno di cori. E soprattutto con opinioni molto forti!". Sollecitata a inviare un messaggio speciale ai fan di Torino, Bologna, Roma e Firenze, ha prima tentato scherzosamente di usare il traduttore dello smartphone per parlare in italiano, per poi lanciare la sua celebre esclamazione: "A tutti i miei amici e fan in Italia: non vedo l'ora di vedervi e... if you're going to do it, do it with Flair. Whoo!".