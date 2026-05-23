WWE, Dominik Mysterio: "Vorrei la maglia di Buffon! La mia famiglia tifa Juventus, ma ai videogiochi..."

Il legame tra il mondo del calcio e le stelle della WWE riserva sempre sorprese straordinarie, soprattutto quando di mezzo c'è una delle squadre più blasonate della Serie A. In un'intervista esclusiva, Dominik Mysterio – una delle attrazioni più attese del prossimo tour italiano – ha confessato un retroscena che unisce il tifo di casa sua ai videogiochi. "Alla mia famiglia piace la Juventus", ha svelato la stella di RAW, confessando però di avere un rapporto complicato con i colori bianconeri per colpa della tecnologia. "Uno dei miei migliori amici mi batte costantemente a FIFA usando proprio la Juve, quindi a causa sua non ho il miglior rapporto con loro...". Se con il club piemontese c'è un conto virtuale aperto, Dominik ha invece le idee chiarissime su quale leggenda del calcio italiano vorrebbe incontrare per uno scambio di maglie: "Sceglierei Gigi Buffon. Tutta la mia famiglia ama il calcio e quando da bambino guardavo le sfide tra Messico e Italia era semplicemente impossibile segnare a Gigi in qualsiasi momento. Avere la sua maglia sarebbe davvero fantastico".