WWE, Dominik Mysterio: "Vorrei la maglia di Buffon! La mia famiglia tifa Juventus, ma ai videogiochi..."

Il legame tra il mondo del calcio e le stelle della WWE riserva sempre sorprese straordinarie, soprattutto quando di mezzo c'è una delle squadre più blasonate della Serie A. In un'intervista esclusiva, Dominik Mysterio – una delle attrazioni più attese del prossimo tour italiano – ha confessato un retroscena che unisce il tifo di casa sua ai videogiochi. "Alla mia famiglia piace la Juventus", ha svelato la stella di RAW, confessando però di avere un rapporto complicato con i colori bianconeri per colpa della tecnologia. "Uno dei miei migliori amici mi batte costantemente a FIFA usando proprio la Juve, quindi a causa sua non ho il miglior rapporto con loro...". Se con il club piemontese c'è un conto virtuale aperto, Dominik ha invece le idee chiarissime su quale leggenda del calcio italiano vorrebbe incontrare per uno scambio di maglie: "Sceglierei Gigi Buffon. Tutta la mia famiglia ama il calcio e quando da bambino guardavo le sfide tra Messico e Italia era semplicemente impossibile segnare a Gigi in qualsiasi momento. Avere la sua maglia sarebbe davvero fantastico".
Un passato da attaccante "pigro" e l'opera d'arte con Liv Morgan
Cresciuto in Messico a pane, wrestling e pallone, la giovane superstar ha anche raccontato i suoi trascorsi sul rettangolo verde prima di intraprendere definitivamente la carriera sul ring. "Giocavo come attaccante ed avevo un buon piede sinistro. A volte gli allenatori mi mettevano in mezzo al campo, ma io ero decisamente pigro: non mi piaceva correre avanti e indietro giocando al centro, quindi preferivo di gran lunga stare davanti ad aspettare il pallone". Oltre al calcio, l'intervista ha toccato corde più eccentriche, rievocando un curioso cartellone esposto dai fan a Bologna che ritraeva la sua compagna di scuderia Liv Morgan nelle vesti della Monna Lisa. Alla domanda su quale opera d'arte potesse invece rappresentare la sua personalità, Dominik ha risposto senza esitazioni: "'L'urlo' di Munch. Mi descrive bene perché se qualcuno prova ad avvicinarsi troppo io inizio a urlare; non amo le persone intorno a me, a meno che non si tratti di Liv Morgan".
La WWE fa la storia: tre tappe imperdibili live su Netflix
La WWE si appresta infatti a sbarcare in Italia con una programmazione d'eccezione trasmessa in diretta esclusiva su Netflix. Il sipario si alzerà domenica 31 maggio alle ore 20:00 con Clash in Italy, il primo Premium Live Event della storia della federazione interamente ospitato nel nostro Paese. La grande maratona sul ring continuerà poi il giorno successivo, lunedì 1° giugno sempre alle ore 20:00, con la puntata live di RAW, per poi concludersi ufficialmente venerdì 5 giugno (ore 20:00) con l'appuntamento speciale di SmackDown.