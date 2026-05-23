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Notte Bianca delle Scuole Aperte all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto: con i medagliati olimpici Ganeshamoorthy, Diaz e Donato c’è anche Daniele Silvestri

Straordinario successo di pubblico con migliaia di partecipanti all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto per la Notte Bianca delle Scuole Aperte. L’iniziativa promossa da Roma Capitale, che ha coinvolto oltre 130 scuole del territorio romano, ha visto una serata di pura eccellenza grazie agli autorevoli personaggi che hanno preso parte all’evento
4 min
Altri SportNotte bianca
Notte Bianca delle Scuole Aperte all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto: con i medagliati olimpici Ganeshamoorthy, Diaz e Donato c’è anche Daniele Silvestri

Fra i tanti ospiti, tre campioni dello sport azzurro: Rigivan Ganeshamoorthy, rappresentante delle Fiamme Oro e medaglia d’oro nel lancio del disco ai Giochi di Parigi 2024 e due rappresenti delle Fiamme Gialle, il bronzo olimpico del saltro triplo Andy Diaz e Fabrizio Donato, oggi responsabile del settore salti e anche lui bronzo olimpico nel triplo a Londra 2012. Donato che ha fatto letteralmente da padrone di casa: “E’ la scuola di mia figlia, è il mio quartiere, nella nostra città, a Roma. La nostra storia è ricca di valori ed è giusto raccontare ai bambini l’importanza dello sport nella vita”. Diaz ha aggiunto che “i bambini devono conoscere i valori che lo sport dona, sono loro la speranza e il futuro del mondo”. Il cantautore Daniele Silvestri ha analizzato l’impatto che possono avere sui giovani quegli artisti che per il loro lavoro diventano punti di riferimento: “Sta alla sensibilità di ognuno sentirla o no come responsabilità. Io ho il privilegio di fare un lavoro che amo e che è la mia passione e quindi sento il dovere di restituire qualcosa. E ritengo sia importante dare un peso alle cose che si può sperare di far passare: non solo messaggi, a volte può bastare istillare i dubbi giusti”. La Dirigente scolastica Gerardina Fasano ha commentato: “Gli ospiti presenti hanno accompagnato studenti, famiglie e comunità scolastica in un’esperienza speciale: un luogo vivo, accogliente e aperto, capace di valorizzare talenti, idee e relazioni”.

Falconi: "Investire sulla scuola pubblica arricchisce il paese"

“E’ stata una serata da ricordare”, ha detto poi il Presidente Mario Falconi del X Municipio di Roma Capitale. “Quello che si fa per investire sulla scuola pubblica arricchisce il paese. Quando ci si dimentica che la scuola è uno strumento fondamentale perché si progredisca, le cose non vanno bene. Queste iniziative spero e credo spingano chi ci governa a guardare con più attenzione l’istruzione scolastica obbligatoria, soprattutto. Ma non solo”. Andrea Morelli, assessore alle scuole e politiche giovanili del X Municipio, ha aggiunto: “Questo progetto va anche nella direzione dei Patti Educativi che abbiamo costruito in questi anni e nei quali la scuola Cilea è capofila del Patto Educativo dell’Infernetto”.

IC Francesco Cilea, le iniziative presenti alla serata

La serata organizzata dall’IC Francesco Cilea, intitolata “Intrecci d’arte: parole, colori e suoni in scena”, ha visto presenti la Blind Inclusive Orchestra, orchestra sinfonica innovativa e inclusiva con musicisti vedenti e non vedenti, la ballerina internazionale Maria Elena Della Portella e altri numerosi scrittori, artisti e docenti, oltre a Gianluca Santoni (consulente tecnico investigativo) e il Professor Alessandro Vizzarri (esporto e docente di tecnologie). Momento particolarmente emozionante è stato quello della presentazione del libro “Dislessico famigliare. Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale”, scritto a quattro mani dall’ex Miss Italia Gloria Bellicchi e dall’attore e regista Giampaolo Morelli, entrambi testimonial della campagna AID “Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”.

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