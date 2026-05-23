Notte Bianca delle Scuole Aperte all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto: con i medagliati olimpici Ganeshamoorthy, Diaz e Donato c’è anche Daniele Silvestri

Fra i tanti ospiti, tre campioni dello sport azzurro: Rigivan Ganeshamoorthy , rappresentante delle Fiamme Oro e medaglia d’oro nel lancio del disco ai Giochi di Parigi 2024 e due rappresenti delle Fiamme Gialle, il bronzo olimpico del saltro triplo Andy Diaz e Fabrizio Donato , oggi responsabile del settore salti e anche lui bronzo olimpico nel triplo a Londra 2012. Donato che ha fatto letteralmente da padrone di casa: “E’ la scuola di mia figlia, è il mio quartiere, nella nostra città, a Roma. La nostra storia è ricca di valori ed è giusto raccontare ai bambini l’importanza dello sport nella vita”. Diaz ha aggiunto che “i bambini devono conoscere i valori che lo sport dona, sono loro la speranza e il futuro del mondo”. Il cantautore Daniele Silvestri ha analizzato l’impatto che possono avere sui giovani quegli artisti che per il loro lavoro diventano punti di riferimento: “Sta alla sensibilità di ognuno sentirla o no come responsabilità. Io ho il privilegio di fare un lavoro che amo e che è la mia passione e quindi sento il dovere di restituire qualcosa. E ritengo sia importante dare un peso alle cose che si può sperare di far passare: non solo messaggi, a volte può bastare istillare i dubbi giusti”. La Dirigente scolastica Gerardina Fasano ha commentato: “Gli ospiti presenti hanno accompagnato studenti, famiglie e comunità scolastica in un’esperienza speciale: un luogo vivo, accogliente e aperto, capace di valorizzare talenti, idee e relazioni”.

Falconi: "Investire sulla scuola pubblica arricchisce il paese"

“E’ stata una serata da ricordare”, ha detto poi il Presidente Mario Falconi del X Municipio di Roma Capitale. “Quello che si fa per investire sulla scuola pubblica arricchisce il paese. Quando ci si dimentica che la scuola è uno strumento fondamentale perché si progredisca, le cose non vanno bene. Queste iniziative spero e credo spingano chi ci governa a guardare con più attenzione l’istruzione scolastica obbligatoria, soprattutto. Ma non solo”. Andrea Morelli, assessore alle scuole e politiche giovanili del X Municipio, ha aggiunto: “Questo progetto va anche nella direzione dei Patti Educativi che abbiamo costruito in questi anni e nei quali la scuola Cilea è capofila del Patto Educativo dell’Infernetto”.

IC Francesco Cilea, le iniziative presenti alla serata

La serata organizzata dall’IC Francesco Cilea, intitolata “Intrecci d’arte: parole, colori e suoni in scena”, ha visto presenti la Blind Inclusive Orchestra, orchestra sinfonica innovativa e inclusiva con musicisti vedenti e non vedenti, la ballerina internazionale Maria Elena Della Portella e altri numerosi scrittori, artisti e docenti, oltre a Gianluca Santoni (consulente tecnico investigativo) e il Professor Alessandro Vizzarri (esporto e docente di tecnologie). Momento particolarmente emozionante è stato quello della presentazione del libro “Dislessico famigliare. Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale”, scritto a quattro mani dall’ex Miss Italia Gloria Bellicchi e dall’attore e regista Giampaolo Morelli, entrambi testimonial della campagna AID “Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”.