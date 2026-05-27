Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

«Lo sport fabbrica di opportunità»  

Il ministro Abodi, Maldini, Pippo Ricci, Irma Testa protagonisti degli Sky Inclusion Days
2 min
Sky Inclusion Days
«Lo sport fabbrica di opportunità»  

MILANO - Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Federico Ferri, direttore di Sky Sport, Beppe Bergomi, talent di Sky Sport, hanno partecipato al panel “Sky Up - The Edit”, nell'ambito degli Sky Inclusion Days, moderato da Sarah Varetto, executive vice president communication, inclusion and bigger picture di Sky Italia. Teatro del convegno, la sede Sky di Milano Santa Giulia. «Lo sport è una fabbrica di opportunità, un fattore educativo, esattamente come recita la Costituzione - ha sottolineato Abodi - Sta a noi proteggere questo patrimonio e fare in modo che abbia la meglio rispetto a pagine meno nobili. Dobbiamo cercare di trasformare ci che appare straordinario in ordinario, normale e umano; lo sport può essere un buon traduttore per questo. Se si rimane soltanto alla prestazione, si perde di vista ciò che è socialmente più rilevante, ovvero il contrasto alla sedentarietà, la mancanza di socialità e la necessità di affermare i principi del rispetto. Il risultato più importante credo sia quello della consacrazione della vita e lo sport da questo punto di vista svolge una funzione straordinaria. Lo sport consente di spegnere il telefono e di mettere in moto una tecnologia straordinaria che è il corpo umano». Tra i protagonisti della giornata Paolo Maldini, la pugile Irma Testa e Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS