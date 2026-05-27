«Lo sport fabbrica di opportunità»  

MILANO - Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Federico Ferri, direttore di Sky Sport, Beppe Bergomi, talent di Sky Sport, hanno partecipato al panel “Sky Up - The Edit”, nell'ambito degli Sky Inclusion Days, moderato da Sarah Varetto, executive vice president communication, inclusion and bigger picture di Sky Italia. Teatro del convegno, la sede Sky di Milano Santa Giulia. «Lo sport è una fabbrica di opportunità, un fattore educativo, esattamente come recita la Costituzione - ha sottolineato Abodi - Sta a noi proteggere questo patrimonio e fare in modo che abbia la meglio rispetto a pagine meno nobili. Dobbiamo cercare di trasformare ci che appare straordinario in ordinario, normale e umano; lo sport può essere un buon traduttore per questo. Se si rimane soltanto alla prestazione, si perde di vista ciò che è socialmente più rilevante, ovvero il contrasto alla sedentarietà, la mancanza di socialità e la necessità di affermare i principi del rispetto. Il risultato più importante credo sia quello della consacrazione della vita e lo sport da questo punto di vista svolge una funzione straordinaria. Lo sport consente di spegnere il telefono e di mettere in moto una tecnologia straordinaria che è il corpo umano». Tra i protagonisti della giornata Paolo Maldini, la pugile Irma Testa e Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano.