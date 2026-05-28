Torino capitale del K-1: il torinese Allena all'assalto del Mondiale WKU contro il veterano Garcia

L'ascesa di Allena e l'ostacolo spagnolo

La notizia ha subito catalizzato l'attenzione dei media sportivi, trasformando la serata in un appuntamento cruciale per le gerarchie internazionali della kickboxing. Riccardo Allena, del team Olimpo Academy, arriva a questa sfida mondiale nel momento di massima espressione della sua carriera. Già detentore del titolo Intercontinentale WKU, Allena è reduce da una prestazione clamorosa al prestigioso galà "The Arena", dove ha scioccato gli addetti ai lavori e infiammato il pubblico chiudendo il match con un brutale KO ai danni di un avversario di altissima fascia.

Un'inerzia esplosiva che ora dovrà superare il test più arduo: l'enorme esperienza di Carlos Garcia. Lo spagnolo rappresenta il classico "esame di laurea" per chi ambisce al vertice assoluto. Si tratta di un fighter coriaceo, un vero e proprio veterano dei ring europei con un curriculum impressionante che sfiora i 100 match da professionista. Sarà una battaglia stilistica e mentale, prima ancora che fisica, tra l'esplosività in ascesa del torinese e la scaltrezza tattica di un avversario che ha visto tutto sul quadrato.

Il Co-Main Event di una kermesse d'élite

La sfida iridata andrà a impreziosire ulteriormente una fight card stellare. Il match per il titolo mondiale si posiziona infatti come co-main event del Torino Fight Night, la kermesse patrocinata da Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino, che il 28 giugno trasformerà il ONE Club (Corso Massimo D'Azeglio 11) in un'arena incandescente.

Il format "dinner-show" esclusivo, con tavoli VIP a bordo ring a pochissima distanza dall'azione, farà da cornice a questo scontro mondiale, preparando il terreno per il Main Event che chiuderà la serata: l'atteso ingresso nella gabbia del colosso internazionale dei pesi massimi Yuri Farcas.

Tra il grande ritorno della boxe professionistica e l'adrenalina pura del K-1 iridato, Torino si riprende di diritto il centro della scena europea degli sport da combattimento.